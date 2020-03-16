

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta mücadelesinde bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı 84-75 yenmeyi başardı, 17. galibiyetine ulaştı, zirve yarışı bırakmadı.Bursa ekibinde Mejia ile Williams gibi önemli iki isim İstanbul’a gelmemişti. İlk çeyrekte bu avantajı kullanamayan sarı-lacivertli ekip periyodu 20-19 geride kapadı. Fenerbahçe’yi değiştirenler Berkay ile Melih oldu. Bu iklinin üçlükleri ibreyi ev sahibine çevirdi, Fenerbahçe devreyi 44-37 önde bitirdi.Üçüncü çeyrekte 50-37 ile 13 farkı yakalayan Fenerbahçe’ye 7-0’lık seriyle yanıt veren TOFAŞ, art arda top kayıpları yapan taraf oldu. Fenerbahçe de bu hataları kullanıp skoru 66-54 yaptı.Farkı 16 sayıya kadar çıkarmasına rağmen ev sahibi ekipte konsantrasyon eksikliği başgösterdi. Başta Kalinic olmak üzere tercih hataları ve top kayıpları konuk takımın 79-75’te fark 4’e kadar indirmesini sağladı. Vesely’nin sayısıyla krizden çıkan ve Kalinic’in üçlüğüyle rahatlayan Fenerbahçe Beko, salondan 84-75 galip ayrıldı.