Euroleague’de 23. hafta mücadelesinde Rusya’da Zenit Petersburg’a konuk olan Fenerbahçe Beko, 73-68’lik skorla 11. galibiyetine ulaştı.

Zenit’in önemli eksiklerle sahaya çıkması rahat bir galibiyet olacağı konusunda inancımızı artırsa da, temsilcimiz ne yazık ki 2. yarıda yine beklentilerin uzağında bir oyun sergiledi, neyse ki Westermann’ın son periyot başında attığı 8 sayılık seri, ev sahibinin geri dönüşünü durdurdu, galibiyeti getirdi.

Aslında maça Vesely’nin sayılarıyla başlamış, Sloukas’ın da ona eşlik etmesi ve 8. dakikada Obradovic’in 4 uzun hamlesinde etkisini artıran Williams ile kontrolü ele geçirmişti ve rakibin ribaunt üstünlüğünü de azaltmıştı Fenerbahçe. 2. çeyrekte Westermann’ın girişiyle ön alan baskısını daha etkili hale getirdi temsilcimiz. De Colo ile Sloukas yan yana oynadıklarında yaşanan savunma sıkıntısı da giderilip, top trafiği hızlanınca, 37-20’de farkı 17 sayıya kadar çıkardı Fenerbahçe. Ancak bir kez daha 4 uzun hamlesi geldiğinde bu kez ev sahibi Hollins ile dışarıdan cezayı kesti, devre sonunda farkı 9’a indirdi.

3 sayı çizgisinin gerisinden bir türlü istediği ritmi bulamadı Fenerbahçe. Kenardan gelen Nunnally’den istediğini alamazken, Melih de hiç şans bulamadı. Şut sıkıntısı da rakibin alan savunmasının etkisini giderek artırdı. Hücumda da Ayon ile etkili olan rakibe karşı neyse ki nefes aldıran üçlük Westermann’dan geldi. Alba maçının yıldızı, son çeyreğe de 8 sayıyla girince, farkı çift hanelere yükseltti, o da maçı kazanmaya yetti.

Belki oynanan oyun Fenerbahçe’den beklediğimiz düzeyde değildi ama rakiplerin kaybettiği haftada kazanmak, galibiyet alışkanlığına yeniden ulaşmak çok değerliydi.

Maccabi maçı kritik

Şimdi sırada yarın oynanacak Maccabi maçı var. O karşılaşmayı kazanmak, özgüven için de çok önemli. Ancak temsilcimiz bunun için rakibe verdiği hücum ribauntları ile top kayıplarını en aza indirmeli. Hücumu bir şekilde çözer bu takım ama basit hataları Maccabi çok daha net cezalandıracak potansiyelde bir takım, topun kıymeti bilinmeli.