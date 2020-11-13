Euroleague’deki 8. maçında 4. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko, ne hücum ne de savunmada rakibine karşı koyabildi. Sadece 21 saha içi isabet bulup 25 top kaybı yapan temsilcimiz kulüp tarihinin en farklı 2. mağlubiyetini yaşayarak sahadan silindi.

THY Euroleague’deki 8. maçında Barcelona ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibine 97-55’lik skorla boşyun eğerek 4. yenilgisini tattı.

İki 5 numarayla maça başlayan ve savunmada yerleşimi sağlıklı biçimde yapamayınca rakibe çok boş şut imkanı tanıyan temsilcimiz, Barça’nın daha ilk çeyrekte 8’de 5 isabet bulmasıyla potasında 28 sayı gördü. Barcelona’nın 18-2’lik seriyle 15 farklı öne geçtiği ilk periyodu 28-17 geride bitiren hem savunma hem de hücumda çok aksayınca farkın 23 sayıya kadar çıkmasını önleyemedi, devreyi de 51-29 mağlup tamamladı.

İlk yarıda 12 top kaybı yapan Fenerbahçe, çok basit hatalar yapıp sadece 3. çeyrekte de 7 top kaybedince Barcelona farkı 34 sayıya kadar yükseltti, son çeyreğe de 69-38 galip girdi. Özellikle mücadele kısmında rakibinin çok gerisinde kalan ve farkın 42 sayıya kadar yükselmesine mani olamayan Fenerbahçe Beko, salondan 97-55 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’dan, yeni yapılanma sürecinde bu zorlu deplasmana giderken en büyük beklenti en azından maçın içinde kalabilmesiydi. Muhtemelen oyuncular da benzer bir beklenti ile gitmiş olacak ki zorlu deplasmana, çok erken teslim bayrağı çekildi. Yeni coach, yeni kadro, yeni yapı... Tabii ki sıkıntılar olağan karşılanabilir ama bu şekilde mücadele etmek hatta mücadele etmemek gerçekten çok can sıkıcıydı. Kulüp tarihinin en farklı 2. yenilgisini yaşadık dün gece, bundan sonraki maçlarda en azından mücadele kısmında bu ekip bu geceyi hafızalardan çıkarmalı.