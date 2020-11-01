İlk yarısında TOFAŞ’ın, ikinci devre ise Fenerbahçe’nin kontrolünde geçen mücadelenin son dakikasında müthiş bir heyecan yaşandı. Bursa ekibi 8 sayılık farkı eritip umutlanırken, bitime 1 saniye kala Purcell 2 faulü atıp, üçüncüyü kaçırınca, maçı uzatma şansını kullanamadı

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ’ı 104-103 yendi, namağlup unvanını devam ettirdi.

Hafta başında Orhun Ene’nin istifasıyla sarsılan TOFAŞ oyuna çok iştahlı girdi. Özellikle Purcell, Ulanovas’ın savunmasını kolay aşıp kısa sürede 12 sayı üretirken, De Colo’nun sayılarına rağmen Bursa ekibi ilk çeyreği 28-21 önde bitirdi.

Barthell’in yokluğunda iki 5 numara ile sahada kalan Fenerbahçe, buna rağmen potasını savunmakta zorlandı. Berkan da devreye girince ev sahibi farkı 8 sayıya çıkardı. 3 guardla sahada kalıp hücum temposunu artıran Fenerbahçe, Ali’den gelen üçlükler ve De Colo’nun da faul çizgisindeki yüksek isabetiyle arayı kapadı, ama devre 51-50 TOFAŞ üstünlüğüyle tamamlandı.



İki top kaybı

Zorlu mücadelede 2. yarıya daha sert başladı Fenerbahçe ve rakibin hızını kesti. Çeyrek sonunda Hamilton’ın tek uzun olduğu beşi Bursa ekibi savunamadı, Fenerbahçe öne geçti: 66-73. Dördüncü çeyreğin başında farkı koruyan ve bitime 1 dakika kala 8 sayı önde giren Fenerbahçe, De Colo’nun iki top kaybının ardından Tofaş’a yakalandı. Sarı-lacivertli takımın Fransız yıldızı bu kez çizgide hata yapmadı son üç saniyeye takımının 104-101 üstün girmesini sağladı. Buna rağmen Ali Muhammed, büyük bir hata yapıp, Purcell’e faul yaptı. Maçı 37 sayıyla bitiren Tofaş’ın ABD’li yıldızı son atışı kaçırdı, maçı Fenerbahçe 104-103 kazandı.