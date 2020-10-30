F.Bahçe Beko, art arda aldığı 3 yenilginin ardından Maccabi deplasmanında ayağa kalktı, kenardan gelen Ali Muhammed’in devleştiği, son çeyrekte savunmada mükemmel işler yaptığı mücadeleden galibiyet çıkarmayı başardı.

THY Euroleague’in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv’i deplasmanda 75-65 yendi.

Barthel’in yokluğunda maça Ahmet-Vesely ikilisiyle başladı Fenerbahçe Beko ama hücumdaki genişliği Eddie’nin 4 numaraya geçtiği bölümde buldu. Kenardan gelen Ali Muhammed’in de üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetler 9 sayı geriye düştüğümüz ilk çeyrekte arayı kapadı, 2. periyoda 22-18 girildi. Ali’nin 4’te 4 üçlüğüne, Eddie ile Melih’in de katkı yapması, çok fazla top kaybı yaptığımız devre sonunda da 38-35 ile oyunda kalmamazı sağladı.

2. yarıda dış şut katkısı Eddie’den gelirken, verilen hücum ribauntlarına rağmen Vesely’nin art arda bloklarıyla rakibin boyalı alan sayılarını azaltması, temsilcimizin öne geçmesini de sağladı, 3. periyodu 49-47 Fenerbahçe önde kapadı.

İlk yarının yıldızı Ali Muhammed, son çeyreğin açılışını da üçlükle yaparken, Melih ile Pierre’den gelen destekle Fenerbahçe Beko farkı 11 sayıya kadar çıkardı, salondan da 75-65 galip ayrılarak 3 maç sonra yeniden kazandı.