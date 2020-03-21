Fenerbahçe Beko’da yaşanan Korona virüs sıkıntısını ve çok değerli dostlarımızın tatsız bir süreç yaşadığı haberlerini biz de büyük bir üzüntüyle aldık. Etkilenen tüm sporculara, teknik ekibe, idarecilere geçmiş olsun diyorum ve en kısa süre içinde güzel haberlerini bekliyorum. Bir isim dışında ekibin tamamının da iyi durumda olduklarını, evlerinde dinlendiklerini belirtmekte fayda var. Yani şu an için korkulan bir durum yok gibi…

Liglerin ertelenmesi ile ilgili hem geçtiğimiz hafta başında yorumcu olarak bulunduğum televizyon programında hem de Milliyet Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaştığım düşüncelerde bunun kaçınılmaz olduğunu belirtmiştim. Hatta her geçen günün geç kalınmış olacağını da söylemiştim.

Avrupa’da oynadık!

Ancak gelinen noktaya baktığımızda olayın tamamen bizim ligimizin ertelenmemesiyle ilgili bir durum olduğu fikri ortaya atılıyor. Tabii ki doğru olan liglerin bu konu gündeme geldiği anda hemen ertelenmesiydi ama özerk olmayan bir federasyonun, bu denli tüm ülkeyi ilgilendiren bir konuda tek başına karar almasının mümkün olmayacağı da göz ardı edilmemeli. Kaldı ki, Fenerbahçe Beko, çok büyük olasılıkla bu virüsle Valencia deplasmanında temas etti. Daha da önemlisi, o maçın ardından Euroleague’de de Kızılyıldız’ı konuk etti. Valencia maçının oynandığı 28 Şubat tarihinden sonra da Anadolu Efes Euroleague’de, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ ve Darüşşafaka Tekfen Eurocup’ta, Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji takımları da FIBA Europe Cup’ta, Avrupa ülkelerinde sahaya çıktı, İspanya’da, Sırbistan’da, Fransa’da, Almanya’da, İsrail’de, Letonya’da, Ukrayna’da Euroleague ve FIBA’ya bağlı organizasyonlar da maçlar oynadı. Eminim ki, NBA maçları iptal etmese, Euroleague hala seyircisiz oynatmanın, maçları farklı salona almanın yollarını arayacaktı. O dönemde Avrupa’da virüsün çok büyük kitlelere yayıldığı da unutulmamalı. Yani ne yazık ki asıl sorun Euroleague yönetiminin çok geç kalışı. Zaten çok şükür şu ana kadar bizim ligimizde maç oynanmasıyla ilgili bir sıkıntıya rastlanmadı, umarım bundan sonra da olumsuz bir haber gelmez…

Yiğidi öldür, hakkını ver!

Tüm bunlar bilinirken, körü körüne ‘Tüm bunlar TBF yüzünden oldu’ demenin de büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun, geç de olsa çıkan erteleme kararı için gösterdiği çabayı da biliyorum. Ankara’daki toplantının yapılmasının öncülerinden birisiydi Türkoğlu ve ligimizde oynayan oyuncuların birçoğuyla (bir dönem takım arkadaşı oldukları öncelikli) konuşarak durumu takip ettiği, zaten karar çıktıktan sonra oyuncuların yayınladıkları teşekkür mesajlarından da belliydi. Yani bu olayın benim bildiğim kısmında, kimse umursamaz değildi, herkes çözüm üretebilmek için didindi.

Umarım Fenerbahçe Beko’nun daha sonra karşılaştığı rakiplerde bir bulguya rastlanmaz ve dostlarımızın en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata döndüklerini görürüz. Ama bunun için yapmamız gereken bir şey var. Bundan sonrasını düşünmek ve evde oturmak. Ligler ertelenmedi ve maçlar seyircisiz oynandı, takımlarla birlikte 100-150 kişi risk altındaydı diye kızarken, İstanbul sokaklarında ve sahillerindeki hiçbir şeyi umursamayan on binlerce insana umutsuzca bakmak düşündürücü!