Ev sahibinin hücumda bir türlü ritmini bulamadığı maçın ilk yarısında arayı açan Fenerbahçe Beko, 2. devrede hücumda durdu ama kazanmayı başardı. Lige iyi başlayan ekiplerden Gaziantep ise son 10 dakikada açılsa da bu galibiyete yetmedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbolu deplasmanda 65-59 yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, yoluna kayıpsız devam etti.

Maça etkili savunma ile başladı Fenerbahçe, rakibin boyalı alandaki yıldız ismi Jaiteh’in erken faul problemine girmesini avantaja çevirerek, kontrolü ele aldı. Özellikle boyalı alanda rakibine alan bırakmayan ve dış atışlara zorlayan Fenerbahçe karşısında ev sahibi ekip, çok düşük bir yüzde ile oynayıp, üç sayı çizgisinin gerisinden uzun süre isabet bulamayınca Fenerbahçe farkı biraz daha açtı.

41-28 Fenerbahçe üstünlüğüyle girilen 2. yarıda Antep hücumları iyice düzenden çıktı, bir türlü gelmeyen 3 sayı isabeti, planları sekteye uğrattı. 3. çeyrekte 6 sayı üretebildi Antep ve normalde Fenerbahçe’nin farkı çok farklı seviyelere çekmesi lazımdı. Ancak Melih ve De Colo gibi iki skorerin yokluğunda dışarıdan bir silah bulamaması, farkın normal seviyelerde kalmasını sağladı.

Vesely ile Ahmet’in yokluğunda tek 5 numara olan Hamilton da fazla sahada kalmayınca, Jaiteh’in faul sıkıntısı da avantaja çevrilemedi ama Fenerbahçe savunmasıyla son periyoda 53-34 galip girdi.

Bir ara farkı 20 sayının üzerine de taşılan Fenerbahçe, Bayern Münih maçındaki gibi rakibe geri dönüş şansı tanıdı. Maç boyunca pota döven Antep, son çeyrekte 4 üçlük isabeti bulup 25 sayı üretti ve farkı azalttı ama daha fazlasını yapamadı, 2. yenilgisini tattı.