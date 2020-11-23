THY Euroleague’de art arda aldığı farklı yenilgilerle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’nde moral buldu. Bahçeşehir Koleji karşısında 2. yarıdaki etkili performansıyla farklı kazanan ev sahibi ekip, 9’da 9 yapıp namağlup unvanını korudu.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ni konuk eden Fenerbahçe Beko, 70-56’lık skorla kazanmayı bildi.

Bahçeşehir Koleji, bu haftaya kadar en önemli iki kozundan birisi olan Perez’in hafta içi Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi, Green’in de sakatlığının sürmesi nedeniyle güçlü rakibinin karşısına sorunlu çıkmıştı. Ancak Euroleague’de art arda 3 İspanya deplasmanında da farklı yenilgiler alan ve De Colo-Vesely ikilisinin sakatlıklarıyla sarsılan Fenerbahçe de çok iyi durumda değildi. Zaten ilk yarıda iki takım da hücum etmekte inanılmaz zorlandı, devre 26-25 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle bitti.

İlk yarıda Barthel’i 5 numaraya çektiği anlarda temposunu yükseltip daha kolay skor bulmaya başlayan Fenerbahçe’de hücumda sorumluluğu Ali Muhammed üstlendi. İlk yarıda 6 sayısı bulanan 37 yaşındaki yıldız, 2. devre sazı eline aldı ve 9’da 6 üç sayı isabetiyle 26 sayıya ulaştı.

Onun etkili performansıyla son çeyreğe 52-43 önde giren Fenerbahçe, Barthel’in de etkili performansıyla arayı açtı. Konuk takım, Erkan ve Rıdvan ile enerjiyi yukarıya çekip maça tutunmaya çalışsa da, hafta içi Eurocup’ta haftanın MVP’si seçilen Jones, önemli eksiklerin bulunduğu günde 20’de 6 saha içi isabette kalınca ev sahibine yetişmek mümkün olmadı.

Fenerbahçe Beko, ligde 9’da 9 yaparak yoluna yenilgisiz devam ederken, konuk ekip 8. maçında 4. mağlubiyetini tattı.