Sakatlıklar ve yabancı sınırı nedeniyle sahaya 10 kişilik kadroyla çıkan ve tüm isimlerinden de skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, ligde de zafer serisine devam etti. Lokman Hekim Fethiye karşısında

113 sayıya ulaşan sarı-lacivertli ekip farklı galip geldi.

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi’ni konuk eden Fenerbahçe Beko, 113-74’lük skorla galibiyet serisine devam etti.

Lige katılacağını sezon başlamadan bir hafta önce öğrenen ve hala kadro kurma çalışmalarına devam eden Fethiye karşısına Fenerbahçe çok önemli eksikliklerle çıksa da bunu hissetmedi. Özellikle boyalı alanda kurulan üstünlük ve bunun dışarıyı da oldukça rahatlatması, sezonun ilk resmi maçını oynamasına rağmen asistleriyle hazır olduğunu gösteren Westermann’ın performansı, Fenerbahçe’nin ilk çeyrekte 39 sayı atıp, devreyi de 60-41 önde tamamlamasını sağladı.

Lokman Hekim Fethiye, rakibine boyalı alandan Abdul Abu’nun ikili oyun sayılarıyla yanıt vermeye çalıştı ama 3. çeyrekte savunmanın vidaladını biraz daha sıkan Fenerbahçe rakibine 10 dakikada 10 sayı şansı tanıyarak, farkı 40 sayının üzerine de taşımayı bildi.

Hafta içinde oynanacak iki Euroleague maçını da düşünerek benchteki isimlerini sahaya süren Fenerbahçe karşısında Fethiye de daha çok yerli rotasyonuyla sahada kaldı, fark hiç azalmadı. Fenerbahçe Beko, çift maç haftası öncesinde rahat tempoda bir maç oynarken sakat oyuncularının yokluğunu da hissetmeden mücadeleyi bitirdi.

Henüz kadrosunu yeni oluşturan ve transfer arayışlarını sürdüren Lokman Hekim Fethiye ise henüz bir arada oynayamamış olmanın sıkıntısını fazlasıyla hisseti. Ancak özellikle savunma konusundaki alışkanlıkların oturmasıyla, ligde kalma hedefi doğrultusunda önemli işler yapabileceğini de gösterdi.