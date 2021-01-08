Sezona kötü girse de son haftalarda toparlanmaya başlayan Fenerbahçe Beko, kader maçı olarak gözüken Sırbistan deplasmanında dışarıdan düşük yüzdeyle şut attı, basit top kayıpları yaptı. Sarı-lacivertliler buna rağmen müthiş mücadelesinin karşılığını Brown’ın son saniye basketiyle aldı.

Sarı-lacivertli temsilcimiz Kızılyıldız’ı yıktı, Euroleague’de bu sezon ilk kez 3 maç arka arkaya kazandı.

THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan’da konuk olduğu Kızılyıldız’ı Brown’ın süre biterken bulduğu basketle 73-71 kazandı, 18. maçında 8. galibiyetini aldı.

Maça enerjisi yüksek başladı temsilcimiz, bu sezon başında en çok ihtiyaç duyduğu durumdu. 5 dakikada tam 4 top çalan Fenerbahçe Beko, 6 farkı da yakaladı ama yine ‘erken sayılabilecek’ rotasyon ritmimizi bozdu. Özellikle maça iyi başlayan Vesely’nin boşluğunu ne Ahmet ne Hamilton doldurabilince Bryant boyalı alandaki etkisiyle Kızılyıldız’ı öne taşıdı, ilk çeyrek 22-18 tamamlandı.

Pierre takımın enerjisini yine yukarıya çekse de 10’da 1 üçlükle maça giren ekibimize karşı Kızılyıldız’ın ilk yarıda bulduğu 7 isabet, Sırplar’ın önde kalmasını sağladı, devre 39-38 tamamlandı.

3. çeyrekte de aynı düzen sürdü. De Colo’nun bir türlü oyuna girememesi ve top kaybı sayımızın yükselmesi sıkıntıyı artırırken, neyse ki Brown ve Guduric’ten gelen sayılar maça tutunmamızı sağladı, 3. periyot 53-53 tamamlandı.

Kokoskov istediğini aldı

Son çeyreğin başında ev sahibi 66-59 ile 7 farkı yakaladı. Kokoskov bu kez Vesely’yi dinlendirirken Barthel’i 5 numarada kullandı ve istediğini de aldı. Guduric ve Pierre’in kritik sayılarıyla son dakikada skor 71-71’e geldi. Kızılyıldız hücumunu iyi savunan ve 6 saniye kala kader topunu alan Fenerbahçe’de, geçen yıl bu salonda ev sahibi olan Brown son sözü söyledi, süre bitmek üzereyken elinden çıkardığı topla, hem kendisinin hem de Fenerbahçe’nin geleceğe daha umutlu bakmasını sağlayacak sayıyı kaydetti.

MAÇIN KARNESİ

SALON: Aleksandar Nikolic Hall

HAKEMLER: C.Christodoulou, F.Rocha, R.Vyklicky

KIZILYILDIZ: O’Bryant (7) 17, Walden (6) 6,

Davidovac (7) 11, Lazic (4), Reath (5) 2,

Radanov (6) 8, Dobric (7) 12, Kuridza (6) 5,

Kuzmic (4), Colom (6) 10

FENERBAHÇE BEKO: Hamilton (4), Brown (7) 13, Guduric (7) 11, Melih (6) 4, De Colo (5) 2, Pierre (7) 13, Barthel (7) 10, Vesely (7) 10, Eddie (5) 2, Ahmet (5) 1, Ulanovas (6) 7

1. PERİYOT: 22-18, DEVRE: 39-38,

3. PERİYOT: 53-53