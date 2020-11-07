Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, De Colo’nun 2. dakikada sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Khimki’yi savunma performansıyla devirdi

THY Euroleague’de 7. maçında Khimki’yi konuk eden Fenerbahçe Beko, 83-71’lik skorla 4. galibiyetine ulaştı. Maça 2 asistle başlayan De Colo’nun daha 2. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, ön alanda Sheved ve McCollum gibi iki skoreri bulan rakibe karşı hücumda yanıt vermemizi zorlar mı diye düşünürken, yeni Fenerbahçe’deki ön alan baskısı bu maçın kaderini çizdi.

Ahmet-Vesely ikilisiyle boyalı alanı hücumda iyi kullansa da savunmada rakibin hızına yenilip potasına yapılan atakları önleyemeyen Fenerbahçe, forvetlere Eddie ve Pierre’i koyunca, uzun ama çabuk bir takıma sahip oldu, zaman zaman Ulanovas’ın da 2 numarada olduğu beş, adam değişme savunmasını mükemmel uygulayıp, Sheved’i düzenden çıkardı. Bu düzende özellikle Pierre o kadar değerli işler yaptı ki, zaten savunmada sıkıntılı olan Khimki, adeta kime önlem alacağını şaşırdı, temsilcimizde sahaya adım atan her isim de skor katkısı yaptı. Fenerbahçe için kazanmak kadar güzel olan takımdaki paylaşımdı. Vesely ile Melih belki beklenen skoru üretemedi ama mücadeleleri o kadar değerliydi ki...