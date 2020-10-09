Yenilenmiş kadrosuyla sezona giren Fenerbahçe Beko, Vesely’nin müthiş mücadelesiyle lacivert-beyazlı rakibi karşısında inanılmaz bir ribaunt üstünlüğü kurdu, Kokoskov’un öğrencileri hücumda da De Colo-Brown ikilisiyle coşunca derbinin galibi sarı-lacivertli ekip oldu

THY Euroleague’in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-71 yenmeyi başardı, yoluna kayıpsız devam ederken, rakibine de 2. yenilgisini tattırdı.

Fenerbahçe Beko’nun yeni kadrosuna rağmen, yeterince hazırlanamadığı sezona beklenenden çok daha iyi girdiğini görmüştük, Efes karşısında bu düşünce daha da güçlendi. Kokoskov’un maça çıktığı 5, rakibe fizik olarak yenilmemeye öncelik verdiğini göstermişti, zaten takımı boyalı alanın tek hakimiydi. Larkin’in yokluğunda Micic de çok kötü bir gün geçirince, Anadolu Efes’in önde olduğu dakikalar, sadece Simon’un oyuna tek başına ağırlığını koyduğu dakikalarla sınırlandı. Micic dışında Beaubois da Simon’a yardım edemeyince, takım halinde oynayan Fenerbahçe kontrolü ele geçirmekte zorlanmadı. Kokoskov’un ilk yarıdaki rotasyonu ile 2. yarıda takımının yüksek enerjiyle sahada kalmasını planlaması da lig maçından sonra verdiği bir mesajdı, en formda beşini maç sonuna sapasağlam sakladı. De Colo’nun liderliği, Vesely’nin boyalı alandaki müthiş savaşı, takım halinde her ribauntun kovalanması ve rakipten iki kat daha fazla ribaunt alınması, maçın hikayesini yazdı. Alınan 24 fazla ribaunt, normalde çok can yakacak top kayıplarını bile tölere etti. Yeni kurulan bir takımın bu kadar kısa sürede, bu denli birliktelik sağlaması, savaşması ve sahada doğru yaptıkları üzerine yoğunlaşması, sahadakiler kadar, kenarın da başarısı...

Art arda 2. yenilgisini alan Efes’te ise Larkin özlemi giderek artıyor. Hastalıklar, sakatlıklar derken kısa rotasyonda Simon dışında formda bir ismin olmaması, geçen yılın fırtınalar estiren takımını çok zorluyor. Larkin’in olmaması hücumu etkiler elbette ama Efes’in, Barthel’den de yoksun olan rakibinden bu kadar az ribaunt alma nedenini de uzun uzun düşünmesi gerekiyor.