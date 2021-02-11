ING Basketbol Süper Ligi’ne kötü başladığı sezonda Hakan Demir ile müthiş bir çıkış yakalayan Bursa ekibi, tam 22 top kaybı yapan sarı-lacivertli rakibine karşı son periyotta müthiş bir dönüş gerçekleştirdi. Konuk takım nefesleri kesen maçı kazanmayı bildi.

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 84-81 yenmeyi başardı, 12. galibiyetini elde ederken güçlü rakibine de 6. yenilgisini tattırdı.

Son iki iç saha maçında kaybeden Fenerbahçe Beko ve Kokoskov bir kazaya daha uğramamak için, Euroleague’de bu haftanın boş geçilmesini de fırsat bilerek, Vesely ile De Colo gibi iki yıldızını sahaya çıkarmıştı.

De Colo takımını hücumda sürükleyen isim olarak 15 sayı atarken, yaptığı 7 top kaybı, rakibin oyunda kalmasını sağlayan detaylardandı. Hakan Demir ile özellikle savunma kısmında çıkış yakalayan TOFAŞ, Berkan’ın 3 numarada oynadığı uzun takımla Fenerbahçe’nin boyalı alanda hakimiyet kurmasını engellerken, kısaların çaldığı toplarla, rakibin düzenini bozmayı başardı.

Ancak en net fark benchten gelen katkıydı. Bursa ekibinin sayılarının yarısı kenardan gelirken, Fenerbahçe’nin rotasyon yaptığı bölümde oyundan düşmesi yenilmelerine yol açtı.

Beklenmeyen kayıp

Vesely’nin oyun içinde yaşadığı sakatlıktan sonra tekrar sahaya dönse de ritmini bulamayıp arka arkaya yaptığı hücum fauller, Guduric’in kötü bir gün geçirmesi, Bursa ekibinin son periyotta yaptığı müthiş baskının getirisini de artırdı. Buna rağmen maç son topa kalmıştı ve son hücumu yapması beklenen Fenerbahçe’de De Colo’nun 10 top kaybıyla başı çektiği istatistiğe bitime 15 saniye kala Guduric de katkıda bulununca, TOFAŞ mücadelesinin ve savunmasının ödülünü aldı.