Kızılyıldız deplasmanından galibiyetle dönen F.Bahçe Beko, Euroleague’deki çift maç haftası öncesi kendisini fazla zorlamadı. Önemli isimlerini tribüne yollayan sarı-lacivertli ekip, Ormanspor karşısında zaman zaman sıkıntı yaşasa da savunmasıyla kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta mücadelesinde Ormanspor’a konuk olan Fenerbahçe Beko, 73-62’lik skorla 13. galibiyetine ulaştı.

Kızılyıldız’ı devirdikten sonra Sırbistan’dan direkt Ankara’ya geçen Fenerbahçe’de yabancı rotasyonunda bu kez Vesely ve Pierre gibi önemli isimleri de dışarıda bırakıp çift maç haftasını düşündüğünü göstermişti Kokoskov.

İlk dakikalarda kolay skor buldu Fenerbahçe, farkı 7 sayıya çıkardı. Ancak ev sahibinden gelen üçlük isabetleri onları oyunda tuttu, ilk çeyrek 21-21 son buldu.

Savunma sertliğini artırmaya başladı Fenerbahçe Beko ve rakibinin hızını kesti. Dışarıdan bu kez isabet bulamayan Ormanspor karşısında Melih’in art arda bulduğu penetre sonu sayılarla skoru önde götürmeyi başaran Fenerbahçe soyunma odasına da 38-34 galip girdi.

3. çeyreğe iki takım da üçlüklerle girse de, yüzdeler yine düşük devam etti. Ev sahibinde Kidd, konuk takımda Ulanovaç takımlarını sürüklerken 52-43’te 9 farkı da yakaladı Fenerbahçe. Ancak haftalar sonra sakatlıktan dönen Ali Muhammed’in ritmini bulamaması, Guduric’in de çok fazla hata yapması, De Colo’nun kenarda olduğu anlarda organizasyonda zorlanmasına yol açtı Fenerbahçe’nin, Ormanspor bir kez daha çeyrek sonunda 54-49 ile farkı 5’e indirdi.

Son periyodun başında Kikanovic’i boyalı alanda iyi kullanmaya başlayan Ormanspor, Holloway’den gelen üçlükle 59-56 öne geçmeyi de başardı. Ancak iki pota altında da etkisini artıran Ahmet, takımını yeniden öne geçirirken, savunma sertliğinden kalan bölümde vazgeçmeyen Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere de çıkarıp, maçı 72-63 kazandı.