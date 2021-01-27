THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv’i 82-75 yenmeyi başardı, 12. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe Beko sezon başındaki görüntüsünden o kadar farklı bir noktaya ulaştı ki... Takımdaki rollerin artık net biçimde belirlendiği özellikle kriz anlarında ortaya çıktı. Kokoskov son dönemde büyük verim aldığı Ahmet-Vesely ikilisinde bu kez ısrarcı olmadı, çünkü maç başında rakibin şut atan uzunu Bender iki üçlükle canımızı yaktı. Maccabi ilk çeyreği 21-17 önde bitirse de, kenardan gelen Brown, potaya gitmeye başlayınca Vesely daha etkili kullanılmaya başlandı. Yine kenardan gelen isimler Pierre ile Melih de skora katkı yapınca Fenerbahçe 30-21 ile 9 farkı yakalamıştı. Ancak son bölümde çok basit hatalar soyunma odasına sadece 1 farkla önde gitmemize neden oldu.

İlk yarıda dış şut ritmini bulamamak canımızı biraz sıkmıştı ama Fenerbahçe, atamadığı anlarda da savunmasıyla rakiplerine ağır basan bir takım görüntüsünü haftalardır aldı. Burada en büyük payı da Pierre’e vermek gerek sanırım, bu takımın jokeri, yine mükemmel işler yaptı. Belki hücumda bir iki boş şut gelse maç çok daha erken kopardı ama son çeyrekte Guduric-Vesely ikilisi yine de işi fazla uzatmadı. Vesely, kariyer oyunlarını oynarken, rakibin sertliğinden en fazla nasibini alan isim De Colo’nun geri adım atmaması da ileriki haftalar için umutlarımızı artırdı. Bu takım artık kararını vermiş ve inanmış... 12 sayılık farkı son dakikalarda koruyamamak biraz can sıkıcıydı belki ama bu tempoda yorulmak bu oyuncuların da hakkı... Önemli olan, maç sonu skorboardda Fenerbahçe’nin galibiyetinin yazması.