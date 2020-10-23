Euroleague’e iki galibiyet ile giren Fenerbahçe Beko, sonrasında beklediğine ulaşamadı. Kokoskov’un iki teknik faulle diskalifiye olduğu Yunanistan deplasmanında özellikle hücumda çok zorlanan temsilcimiz, savunmada da Nedovic’e çare bulamadı.

THY Euroleague’deki 5. hafta mücadelesinde Panathinaikos’a konuk olan Fenerbahçe Beko, salondan 82-68 yenik ayrıldı. Yeni kadrosuyla sezona aslında iyi başlamıştı Fenerbahçe ve iki galibiyet arka arkaya almıştı. Çünkü enerji çok yukarıdaydı. O iki maçta ribaunt üstünlüğü de, hücumdaki yüzdeler de istediğimiz seviyeye çıkmıştı. Ancak sonrasındaki görüntü dün Panathinaikos deplasmanında yine sahadaydı. Hücumda bir türlü tempoyu artırıp ritmini bulamayan, böyle olunca da savunmada da eksik kalan ve ribauntlarda sıkıntı yaşayan temsilcimiz, ilk yarıda kenardan gelen Ahmet’in çabasına rağmen 37-30 geriye düştü.

2. yarının başında skoru 43-43’te dengelese de hücumda asıl beklediği el olan De Colo’yu bir türlü devreye sokamadı Fenerbahçe. Kenardan gelen Pierre ile Ahmet belli süre ekibimizi maça ortak etti ama ana karakterlerin devreye girememesi bu çabayı yanıtsız bıraktı. Kokoskov’un ilk yarıda iki teknikle diskalifiye olduğu maçı yöneten Erdem Can, takımı kısaltmayı da denedi, iki uzunla sahada kalmayı da... Ama olmadı, Panathinaikos her düzeni lehine çevirmeyi başardı, Nedovic-Sykes ikilisinin performansıyla kazandı.

Yeni bir kadro kuran, yetenek olarak son 5-6 yılın altında olan Fenerbahçe’nin tek yapabileceği, rakip kim olursa olsun daha çok istemek ve bunu ribauntlarda, hücum temposunda rakibe hissettirmek. Böyle yarı sahada maç kazanmaya çalışmamız durumunda bu sene zor geçecek.