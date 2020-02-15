Solgar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 83-81 yenmeyi başardı. Nefes kesen mücadelenin son çeyreğinde tecrübe farkıyla kazanmayı bilen sarı-lacivertliler, yarın oynanacak finalde Darüşşafaka’nın rakibi oldu

Solgar Türkiye Kupası’nın 2. yarı finalinde Ankara’da Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 83-81 yenmeyi başardı, adını finale yazdırdı. Telekom için en kritik isimlerden Fall’un daha 3. dakikada 3. faule ulaşması, Başkent ekibi için önemli bir handikap yaratsa da iki 4 numaraya dönen ve dışarıdan Johnson ile art arda isabetler bulan Telekom, ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.

Fenerbahçe rakibine Melih ile yanıt verse de, savunmada bir türlü istediği ritme ulaşamadı, Campbell’ın da devreye girmesiyle Telekom ilk yarıyı da 48-45 üstün tamamladı.

Telekom’un farkı 9 sayıya kadar çıkardığı bölümde, Ali Muhammed’in savunma gayretiyle ayakta kalmayı başaran ve hücumda da art arda faul çizgisine giderek skor bulan Fenerbahçe, maça tutunmayı başardı, 3. çeyrek 69-69 tamamlandı.

Son periyodun başında iki takım da savunma sertliğini artırdı, 4 dakika maçta skor olmadı. Fenerbahçe’nin iki 5 numarayla oyunda kaldığı bölümde boyalı alanı rakibine kapatması ve Telekom’un da dış atış yüzdesinin düşüşü sarı-lacivertli ekibin öne geçmesini sağladı.

Buna rağmen Türk Telekom geri adım atmadı ama son çeyrekte kaçırılan 7 serbest atış ve son 17 saniyede taktik faulü 12 saniyede yapabilmesi, Başkent ekibinin çok iyi mücadele ettiği bir maçtan yenik ayrılmasına neden oldu. Fenerbahçe Beko ise son çeyrekteki müthiş savunması ve tam saha baskı ile rakibini hataya zorlamasının ödülünü adını finale yazdırarak aldı.