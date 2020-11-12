Sezona kötü giren ve art arda aldığı yenilgilerle sarsılan Galatasaray, Bakken Bears karşısında kazandı, nefes aldı.

Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekibin başında Ömer Uğurata sahaya çıkarken, Yiğit’in kenardan gelip sergilediği müthiş oyuna Hunter ve Göksenin de eşlik etti, temsilcimiz

FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 2. maçında Danimarka’nın Bakken Bears takımını konuk eden Galatasaray, rakibini 91-81 yenmeyi başardı, ilk galibiyetini aldı.

Maçtan bir gün önce Coach Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayıran Galatasaray’da ilk çeyrek ribaunt ve savunma sıkıntısı devam etti, konuk takıma hızlı hücum şansları veren temsilcimiz, 10 dakikalık bölümü 25-15 geride bitirdi. Hamilton ile Barış’ın sakatlanarak oyuna devam edemediği maçta sorumluluk alan Yiğit, kenardan gelerek takımını ayağa kaldırdı, art arda bulduğu üçlüklerle, devre sonunda temsilcimizi 47-45 öne taşıdı.

Sezona durgun başlayan isimlerden Hunter’ın da ritmini bulması ve ribauntlarda kurulan üstünlük, farkın çift hanelere çıkmasını sağlarken, ilk 4 şutunda isabet bulamayan ancak kritik anlarda art arda üç sayı katkısı veren Göksenin’in de devreye girmesi Galatasaray’ı maç sonuna kadar önde taşıdı, rakibin son hamlesi de Macon tarafından savuşturulunca temsilcimiz, salondan galibiyetle ayrıldı.

Sezon başından bu yana ribaunt sıkıntısı yaşayan Galatasaray’ın bu alandaki 38-29’luk üstünlüğü maçın kazanılmasında önemli rol oynarken, Yiğit ile Macon’ın 7’şer asisti de hücumda istenen seviyeye ulaşılmasını sağladı.

MAÇIN KARNESİ

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: A.Zurapovic, M.Kukelcik, G.Jacobs

GALATASARAY: Tyus (6) 9, Macon (7) 13, Yiğit (7) 13, Motum (7) 17, Göksenin (7) 10, Hamilton (6) 2, Hunter (7) 19, Barış (5), Williams (6) 5, Ayberk (5) 3

BAKKEN BEARS: Cosey (6) 9, Peterson (7) 22, Jukic (6) 4, Diouf (7) 14, Ongwae (7) 12, Darboe (5) 2, Evans (6) 6, Stephens (7) 12

1. PERİYOT: 15-25, DEVRE: 47-45,

3. PERİYOT: 69-61