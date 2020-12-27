Avrupa’daki iki temsilcimizin buluşmasında gülen Anadolu Efes oldu. Özellikle kısaların performansıyla rakibine üstünlük sağlayan lacivert-beyazlılar, 3. periyotta Moerman ritim yakalayınca kontrolü tamamen ele aldı, rahat kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 14. haftanın derbi mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 85-72 yenmeyi başardı, 12. maçından da galibiyetle ayrıldı. 2 maçı eksik rakibi karşısında 14. maçına çıkan Fenerbahçe ise 3. yenilgisini tattı.

İki takım da maça savunmada yumuşak başladı ama şut yüzdelerinin düşük olması skoru aşağıda tuttu. Efes’in sessizliğini kenardan gelen Larkin bozunca, ilk çeyrek skoru 18-14 oldu.

Anadolu Efes adına Sertaç, Fenerbahçe’de ise Biberovic kenardan iyi katkıyla geldi. Pas ritmini yükselten ve Biberovic’ten üst üste 7 sayı bulan Fenerbahçe, 35-30 öne geçti. Ancak De Colo ile Melih’in saha içi isabetini bir türlü bulamadığı, Biberovic’in de hatalara başladığı bölümde Simon ve Larkin ile 11-0 seri bulan Efes kontrolü ele geçirdi, devreyi 44-37 galip bitirdi.

3. çeyrekte Moerman fırtınası esti. Tam 16 sayı üretti Fransız yıldız, ribauntları topladı. Nedendir bilinmez, onun dış şutlarla etkili olduğu bölümde Kokoskov karşısında iki 5 numarayla durmayı tercih etti, hızını kesemedi. Melih’in ilk isabetlerini bulmasına rağmen, Efes son periyota 66-57 galip girdi.

Son çeyreğin başında Barthel’in 5 numaraya geçtiği düzende Fenerbahçe farkı eritti. Hatta Melih’in panyaya değen pozisyonunda sayı kararı çıksa skora denge gelecekti ama pozisyonun dönüşünde Efes farkı 4 sayıya yükseltti ve Micic-Simon-Larkin üçlüsüyle kalan sürede rakibine ağır basıp, farklı kazanmayı bildi.