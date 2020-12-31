THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko 17. hafta mücadelesinde Fransız Asvel’i 81-59 yenmeyi başardı. İstanbul’a en ribauntçu iki ismi Fall ve Yabusele’den yoksun gelen rakibine karşı galibiyeti getirebilecek etken boyalı alandı ama temsilcimiz ilk çeyrekte bu durumu avantaja çevirmek yerine rakibe ayak uydurup skoru dışarıdan arayınca istediğini yapamadı. Farkı 8 sayıya çıkarıp ilk çeyreği 19-15 önde bitiren Asvel’e karşı kenardan gelen Brown, Melih, Pierre ve Ahmet, enerjiyi yükseltti, temsilcimiz savunma kaynaklı sayılar bulmaya başladı. Ardından Melih’in 5 sayısı, boyalı alanda Vesely’nin daha aktif kullanılması, skoru da lehimize çevirdi.

Yürek ve enerji

Enerjisi yükseldiğinde çok daha farklı bir takım olabiliyor Fenerbahçe... Savunma gayreti, hücumdaki pas trafiği, Melih ile Guduric’in rakip savunmayı delerek potaya gitmeleri konuk takımın direncini kıran etkenlerdi. Asvel’in top kayıplarını çok iyi kullanan ve Vesely ile boyalı alandan skor bulmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı 23 sayıya kadar çıkardığı maçtan 81-59 galip ayrıldı.

Asvel eksikti, ligin üst düzey ekiplerinden birisi değildi belki ama Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan böyle rahat bir galibiyet ve kazanma serisiydi. Barthel’in 5 numaraya geçtiğinde Vesely’nin boşluğunu dolduruyor oluşu, Ahmet’in katkısı, bu takımın uzun arayışında şutu olan bir isme yönelmesinin gerekliliğini gösterdi. Dünün en sevindirici noktalarından birisi de sahaya her zaman müthiş enerji koyan Pierre gibi başta Melih olmak üzere tecrübeli isimlerin, sahaya koydukları yürek ve enerjiydi.