Galatasaray’a karşı 13-0’lık seriyle derbi kaybeden sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında da 5 dakika potasında 16-2 seri görerek geriye düştü. Birkan Batuk’un üçlüğüyle Kartal mucizeye yaklaşsa da Ali Muhammed ile bitime 3 saniye kala skor bulan Fenerbahçe Beko galip geldi

ING Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 74-73 yendi, 17. galibiyetini aldı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle sadece 2 yabancısı kalan, Samet ve İsmet’in sakatlıkları nedeniyle kadrosu iyice daralan Beşiktaş karşısına, 5 Türk (Ali, Melih, Egehan, Berkay, Ahmet) ile başlayan Fenerbahçe, art arda çaldığı topları sayıya çevirirken, Melih ile farkı 5 sayıya (13-8) çıkardı. Obradovic aynı anda 5 yabancısını oyuna sürüp, savunmadaki etkisini artırırken, ilk periyot 25-10 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş’ı devre sonuna kadar 9 top kaybına zorlayan ve bu topları hızlı hücumla cezalandıran Fenerbahçe, devreyi de 46-29 üstün bitiren takım oldu.

Beşiktaş’ın 3. çeyrekteki hamlesi, Burak Can’ı 3 numaraya çekerek takımı uzattığı sistemi hücumda sonuç getirse de, De Colo takımını sürüklemeyi sürdürdü. Ancak Burak Bıyıktay göreve geldikten sonra enerjisi çok yükselen ve müthiş bir dirençle sahada kalan Beşiktaş, son 5 dakikaya 70-57 geride girdikten sonra savunmanın dozunu çok artırdı. Rakibinin yakın atışları kaçırmasını da avantaja çeviren ve art arda aldığı hücum ribauntlarını basketfaullerle bitiren Beşiktaş, Birkan’ın bitime 21 saniye kala bulduğu üçlükle 16-2’lik seri yakaladı, öne geçmeyi başardı.



Kartal’a alkış

Fenerbahçe cephesinde bitime 3 saniye kala Gotcher’ı sırtına alarak potaya giden Ali Muhammed yeniden takımını öne taşıdıktan sonra Birkan’a bir şut imkanı daha yaratan Beşiktaş, tecrübeli isminin topu potadan geçirememesi sonucu maçı kaybetti ama bir kez daha mücadelesiyle takdirleri kazanıp, taraftarının alkışları arasında salonu terk etti.