Art arda beş, 13. haftada ise onuncu galibiyetine ulaşan İzmir ekibi karşısında potasını savunmakta zorlanan ve özellikle ribauntlarda ezilen Galatasaray ligdeki kötü gidişi sonlandıramadı, 9. yenilgisini yaşayarak alt sıralardan kurtulamadı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İstanbul’da konuk olduğu Galatasaray’ı 86-74 yenmeyi başardı, 10. galibiyetine ulaştı.

Galatasaray’ın yaptığı top kayıplarını cezalandırarak maça 6-0 giren ve 3. dakika içinde skoru 12-3’e getiren Pınar Karşıyaka karşısında Göksenin’den gelen iki üçlükle canlanan Galatasaray, Motum-Macon ikilisiyle skoru eşitledi, ancak Henry’nin son saniye üçlüğüyle konuk ekip ilk periyodu 24-21 üstün bitirdi. Galatasaray, Hunter’ın sayılarıyla öne geçse de, savunmasını sertleştirip, hızlı hücumları art arda üç sayı isabetleriyle sonlandıran Pınar Karşıyaka, yine Henry’den gelen son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 49-39 galip girdi.

Yalım skoru belirledi

İki takımın da hücumda durgun başladığı 3. çeyreğin sonunda, sessizliği bozan Pınar Karşıyaka oldu, hücum ribauntları ile 19 farkı yakalayan İzmir ekibi, bu kez Macon’dan gelen son saniye isabetine rağmen 4. periyoda 67-50 galip girdi.

Farkı 20 sayı civarında tutan Pınar Karşıyaka’nın konsantrasyonunu kaybetmesini 9-0 ile cezalandıran Galatasaray, daha fazlası için fırsat bulamadı, maç sonunu daha iyi oynayan Pınar Karşıyaka, son anlarda sahaya giren genç oyuncusu Yalım’ın üçlüğüyle skoru belirledi, İstanbul deplasmanında 86-74’lük skorla galibiyete ulaşmayı bildi.