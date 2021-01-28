FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu’ndaki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 6. ve son maçında İspanya’nın Bilbao takımını 85-76 ile yendi, 4. galibiyetine ulaşarak tur atlamayı bildi.

İlk dakikalarda iki takım da dış atışlarla etkili olmaya çalıştı. Temsilcimizin top kayıplarını iyi değerlendiren konuk takım 15-12’de 3 farklı öne geçse de temsilcimiz ilk periyodu 20-19 önde kapadı. 2. çeyrekten itibaren bildiğimiz Pınar Karşıyaka savunması sahadaydı. Rakibini boyalı alana yaklaştırmayan, hücumda da rakibin dev ismi Balvin’e karşı Morgan ile yüzü dönük oynayarak üstünlük kuran ve ilk yarıyı 16 sayıyla tamamlayan yıldızıyla kontrolü ele alan temsilcimiz, soyunma odasına 44-30 galip girmeyi başardı.

3. takımımız oldu

2. çeyrekte farkı yaratan savunma performansı ve ribaunt üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan Pınar Karşıyaka, M’Baye’nin de devreye girişi ve farkın getirdiği rahatlıkla şut ritmini artırdı, farkı daha da açıp son çeyreğe 71-46 galip girmeyi başardı.

Skordaki farkın rehaveti son çeyrekte fazlasıyla hissedildi, özellikle savunma sertliği çok düşünce Bilbao farkı 7 sayıya kadar indirdi ama temsilcimiz daha fazlasına izin vermeyerek, salondan 85-76 galip ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla Bamberg’in ardından 2. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve TOFAŞ’ın ardından Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan 3. Türk takımı oldu.