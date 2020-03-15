Sadece seyircisinden değil, Korona virüs nedeniyle sahaya çıkmak istemeyen Webster, sağlık sorunları yüzünden Harrison ve Whittington’dan da yoksun oynayan sarı-kırmızılı ekip, 16 sayıya kadar çıkan farkı eritip umutlansa da Karşıyaka’ya diş geçiremedi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı konuk eden Galatasaray Doğa Sigorta eksik kadrosuyla güçlü rakibine direnemedi, bu sezon sahasında ilk kez yenildi: 74-79.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir Whittington’dan yoksun oynayan Galatasaray’da son haftaların yıldızı Harrison’ın soğuk algınlığı, Webster’ın ise ‘korona virüs’ tehditine rağmen maçların ertelenmemesine tepki nedeniyle sahaya çıkmayışı, ev sahibini oldukça zorladı. Bu sezon sahasında hiç kaybetmemişti ama tüm maçların bu hafta seyircisiz oynanacak olması nedeniyle o destekten mahrumdu Galatasaray ve bu ortamda Karşıyaka maça çok iyi girdi. Nusret ve Morgan ile uzun rotasyonundan çok önemli katkı alan konuk takım farkı çift hanelere çıkardığı ilk periyodu 29-22 galip bitirdi.

Galatasaray, kenardan gelen Can ve Ege’nin katkısıyla maça tutunsa da uzunlarının faul problemine girdiği bölümde iki 4 numara ile sahada kalıp skor bulmayı sürdüren İzmir ekibi devreyi de 49-36 önde bitirdi.

3. çeyreğin başında 54-38 ile fark 16’ya çıktıktan sonra savunmasını agresifleştirip rakibini durduran ve Yiğit-Poythress ikilisi ile arayı kapayan Galatasaray karşısında son çeyreğe de 58-52 galip giren konuk takım oldu.

Baskı sonrası alan savunmasından sonuç alan Galatasaray farkı 2 sayıya kadar indirdi. Karşıyaka Triche’nin üçlüğüyle krizden çıkıp Morgan’ın arka arkaya bulduğu sayılarla bir kez daha skoru 77-68’e getirdi. Ancak Yiğit takımını bir kez daha umutlandırdı ve bitime 30 saniye kala skoru 77-73 yaptı. Ancak taktik faullere başvurmayan Galatasaray, M’Baye’nin smacıyla teslim bayrağını çekti, evinde ilk kez yenildi.