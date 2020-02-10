Sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın ilk bölümde zorlansa da kenardan gelen kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun 8 dakikada attığı 15 sayıyla rahatladı, devreyi önde kapadı. 3. çeyrekteki 17-0’lık seriyle ev sahibi umutlandı. Ancak Fenerbahçe 100 sayıya ulaşarak galip geldi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 19. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ne konuk olan Fenerbahçe 100-79 kazandı, 15. galibiyetine ulaştı.

İlk çeyrekte hücumda çok sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe Beko, De Colo ve Nunnally ile skor üretti ama rakibin etkili ismi Golden’ı bir türlü durduramadı. Hem Golden hem de De Colo’nun 11 sayı ürettiği ilk çeyreği sarı-lacivertli ekip 24-19 galip kapadı.

Ev sahibi Golden-Jones ikilisiyle skor üretip öne geçti. Ancak Fenerbahçe adına da son Euroleague maçlarında süre almaması tartışma konusu olan kaptan Melih Mahmutoğlu benchten geldi ve adeta ‘Ben forma istiyorum’ dercesine 8 dakikada 15 sayıyı rakip potaya bıraktı, devrenin son saniyesindeki üçlüğüyle takımını soyunma odasına 48-37 galip taşıdı.

Krizden çıktılar

2. yarıda Ahmet ve Williams ile 59-39’da farkı 20 sayıya çıkardı Fenerbahçe. Ancak ev sahibi müthiş bir dönüş yaptı, Golden-Clark ikilisinin başrolde olduğu 17-0 seri bulup, farkı 3’e indirdi. De Colo’nun üçlüğüyle krizden çıkan, Westermann ve Nunnally ile üçlükleri sıralayan Fenerbahçe rakibini 17-4 ile yanıtladı, 3. periyodu 76-60 önde kapadı.

Müthiş bir gün geçiren Melih’in yine kısa süreye sığdırdığı 11 sayıyla arayı iyice açan Fenerbahçe Beko, kısa beşe döndüğü anlarda top kaybına fazlasıyla zorladığı rakibi karşısında rahat bir maç sonu oynayarak farklı kazandı.

Fenerbahçe Beko’da De Colo 26 sayı atarken, son oynanan Euroleague maçında hücum ve şut sıkıntısı çekilse de hiç sahaya giremeyen Melih Mahmutoğlu, 23 dakikada 6 üç sayı isabeti bulup, Fransız yıldızla aynı skora ulaştı, hazır olduğunu ispatladı.