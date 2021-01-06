İtalyan rakibini Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda konuk eden Pınar Karşıyaka, en büyük kozu olan savunma gücünü yine kusursuz sahaya yansıttı, hücumda da yıldızları sahne alınca hayati bir galibiyete imza attı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu’ndaki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, erteleme maçında İtalyan Fortitudo Bologna takımını konuk etti, 80-69’luk skorla 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Maça iki takım da uzunlarının sayılarıyla başladı. Konuk takımda Hunt’ın sayılarına temsilcimiz Morgan ile yanıt verdi. Morgan iki faulle erken kenara gelse de, ilk çeyreği Pınar Karşıyaka 19-17 galip bitirdi.

2. çeyreğin başında son haftalardaki savunma ritmini bu maça da taşımayı bilen ve 7-0’lık seri bulan temsilcimiz, 15. dakikada 34-21 ile farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Konuk takım Withers’ın üçlükleriyle krizden çıkıp farkı 7 sayıya indirse de Taylor-Kennedy ikilisi devreye girince temsilcimiz ilk yarıyı 41-31 galip bitirdi.

3. çeyreğin başında 45-31 ile farkı 14’e çıkardıktan sonra hücumda ritmini yitirse de savunma performansı ile ayakta kalmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, rakibin geri dönüş çabalarını yanıtsız bırakıp son çeyreğe de 57-49 galip girdi.



İlk 2 için dev adım

İtalyanlar 60-55 ile farkı 5’e indirip umutlansa da Metecan’ın hücum ribauntu sonu bulduğu sayıyla yeniden kontrolü ele alan temsilcimiz, kendisi için çok önemli olan karşılaşmayı kazanmayı bildi. Haftaya yine İtalyan rakibiyle karşılaşacak olan temsilcimiz, bu galibiyet ile ilk iki şansını güçlendirirken, savunma performansının yukarıya çekilmesi ligin ilerisi için de umutları yükseltti.