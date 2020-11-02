Lokman Hekim Fethiye Belediyesi, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki 2. galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Son çeyreği nefes kesen maçta Neal 27 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle devleşirken, Atkins de 9 sayı, 13 ribaunt, 6 blokla boyalı alanı karattı.

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyesi, Beşiktaş’ı 87-83 yenmeyi başardı, 2. galibiyetine ulaştı.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Beşiktaş 12-8 ile 4 farklı öne geçse de ev sahibi 13-0 başladığı seriyi 13-0 başladığı seriyi 5 dakikada 21-3’e taşıdı, ilk çeyreği 29-15 üstün kapadı. Neal 35-18’de farkı 17 sayıya çıkarırken, devrenin bitimine 5.51 varken 37-26 önde olan Fethiye, kalan sürede hiç sayı bulamadı. Beşiktaş son transferi Blackmon ile rakip potayı bombardımana tutarken, 20-0’lık seri sonucu soyunma odasına 46-37 galip girmeyi başardı.

Blackmon konuk takım lehine farkı 14 sayıya çıkardıktan sonra ilk yarıda erken faul problemine giren Abu ile hareketlenen Fethiye arayı hızla kapadı, 3. periyot 63-60 Beşiktaş lehine kapandı.

Abu-Neal ikilisi takımlarını bir kez daha öne taşırken, bu bölümde maçı 6 blokla bitiren Atkins’ın savunma performansı da ev sahibine büyük artı sağladı. Buna rağmen Alperen ile maçtan kopmayan Beşiktaş, son dakika içinde boyalı alanda önce farkı 3 sayıya çıkarabileceği pozisyonda 3 yakın atıştan yararlanamadı, ardından Cook’un smacına engel olamadı. Alperen takımını 29 saniye kala bir kez daha öne geçirse de, maçın yıldızı Neal, bitime 15 saniye kala çok zor bir üçlükle takımına hayat verdi. Beşiktaş çok haklı olarak sportmenlik dışı faul beklediği ama hakemlerin görmediği son hücumdan yararlanamayınca, taktik faulleri sayıya çeviren Cook, skoru belirledi.