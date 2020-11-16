Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısında elde eden Beşiktaş, Aliağa Petkim deplasmanında direnemedi. Alperen 30 sayı, 13 ribaunt ile bir kez daha double double yapsa da, çok daha fazla isminden katkı alan ev sahibi galibiyete ulaşmayı bildi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkim sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 82-72 yenmeyi başardı, 4. galibiyetini elde ederken, rakibine 7. yenilgisini tattırdı.

İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta elde eden Beşiktaş, yine Alperen ile boyalı alanı etkili kullandı. Dışarıdan da Blackmon skor üretti. Bu ikili ilk yarıda Beşiktaş’ın 13 saha içi isabetinin 12’si bu iki isimden gelirken, Alperen 20 dakikada 20 sayı, 10 ribaunt ile double double performansa ulaştı. Petkim’de ise 6 oyuncu skora katkı yaptı, ilk periyot 22-15, devre de 42-38 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Petkim, 2. yarıda daha iyi hücum etti, Zack ve Ege ile boyalı alanı etkili kullanırken, dışarıdan da Ray’i devreye sokarak farkı çift hanelere yükseltti. Beşiktaş Johnson’ın da skora katkıda bulunmasıyla farkı tek hanelere çekse de 68-59 girilen son çeyrekte dış atışlardaki düşük yüzdesi devam eden Beşiktaş, rakibine daha fazla yaklaşamadı. Petkim iki takımın da skorda temposunu yitirdiği son çeyrekte 74-61 ile farkı 13 sayıya kadar yükseltip, salondan da 82-72 galip ayrılmayı bildi.

Beşiktaş’ta yılın flaş ismi Alperen Şengün 30 sayı ile sahanın en skoreri olup, 13 ribauntla double double performans sergilese de yenilgiye engel olamadı.

Lige 3 yenilgi ile giren ancak eksiklerin dönüşüyle toparlanan Petkimspor ise art arda 3. galibiyetini elde ederek üst sıralara yükselişini devam ettirdi.