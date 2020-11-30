Hırvatistan yenilgisinin ardından Hollanda’ya karşı kader maçına çıkan Türkiye, zorlansa da kazandı. İlk maçta 7 farkla kaybettiği rakibine karşı ay-yıldızlı ekip, ikili averaj fırsatını kaçırdı, ancak galibiyetle gruptan çıkma umudunu artırdı

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında ilk galibiyetini Hollanda karşısında 73-71’lik skorla aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği rakibine karşı oyuna çok iyi girdi millilerimiz, Larkin’in ilk çeyrekteki 13 sayılık resitaliyle 24-14 ile farkı 10’a yükseltti. Ancak bu takımın kazanması için mutlaka savunma gerekli ve Hırvatistan maçında boyalı alanda düştüğümüz durum en net göstergeydi. Sertaç ve kenardan geldiği bölümde Ege bu alanda iyi görüntü verdi. Savunma kısmında geliştirmesi gereken çok şey olsa da daha 18 yaşındaki yıldız adayımız Alperen de hücum kısmında etkiliydi. İlk yarıyı 41-37 önde bitiren millilerimiz, 2. yarıya Alperen-Sertaç ikilisiyle başladı. İki 5 numaralı düzen, Hırvat maçının başında da canımızı çok yakmıştı, yine sıkıntı yarattı. Konuk takım bu düzene karşı çok kolay hücum etti, öne geçti.



Larkin devrede

Neyse ki kısa takıma dönüşümüz çok geç olmadı, Doğuş Özdemiroğlu, savunma ritmini artırdı ama bu kez de dışarıdan kriz yaşandı. Uygun şutları sokamamak rakibe artı getirdi, Hollanda ilk maçta potamıza 27 sayı göndeen Kloff’u yine devreye soktu, maça tutundu. Neyse ki 3. çeyreğin sonunda ilk toplarını kullanan Melih ve 55-55 girilen son periyotta Larkin krizi geçici olarak da olsa bitirdi.

Son çeyrekte 4 numaradayken iyi işler yapan Metecan, fark 6’ya çıkmışken kritik üçlüğü soksa ikili averaj da olabilirdi ama şu şartlar altında kazanmış olmak bile teselli. Aksi durumda belki tarihimizin en büyük hezimetlerinden birini yaşamış olabilirdik. Hala böyle bir korkumuz olsa da, kazanmış olmak bir teselli.