Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor karşısında çok kötü başladığı ve 17-5 geriye düştüğü maçta hemen toparlandı. Sarı-lacivertliler, 2. çeyrekten itibaren aradaki güç farkını net biçimde yansıtıp farklı kazandı, Adana’da mutlu sona ulaştı

Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri’nde rakiplerini devirerek finale kadar yükselen Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyesi arasındaki mücadeleyi 77-61 kazanan sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş’ı devirerek finale yükselen İzmit Belediyesi, Fenerbahçe karşısında da maça çok hızlı başladı. Williams’ın sayılarına Anigwe’nin de ribaunt katkısıyla eşlik edince skor 17-5’e geldi. 12 farklı geriye düştükten sonra savunmanın dozunu artıran sarı-lacivertli ekip, çeyrek sonunda farkı 4 sayıya indirirken, yıldız ismi Iagupova ve Gray 18-0’lık seri bulup, 23-17 öne geçti. Fenerbahçe, rakibin boş hücumlarını geçiş hücumlarıyla çok iyi cezalandırırken, sadece Williams ile yanıt vermeye çalışan İzmit, ABD’linin 21 sayısıyla maça tutunsa da devreyi 33-30 geride kapadı.

2. yarıya iki takım da durgun başladı ama Fenerbahçe Zandalasini’nin art arda sayılarıyla yeniden ritmini bulmayı başardı. Son transferi Gray ve Iagupova ile farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli ekip son çeyreğe 56-44 galip girmeyi başardı. İzmit Belediye, Anigwe ile son bir hamle daha yapmaya çalışsa da, Tuğçe’nin iki pota altındaki etkili performansıyla buna izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, finali farklı kazanarak kupayı müzesine taşıdı.