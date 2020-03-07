Bir maçta 49 sayı atarak Euroleague rekorunu kıran Larkin, Olympiakos karşısında da 40 sayıya ulaştı. Yıldız basketbolcusunun muhteşem oyunuyla coşan Efes, zorlanmadan zafere uzandı

THY Euroleague’deki 28. maçında Olympiakos’u konuk eden Anadolu Efes, 24. galibiyetine 91-79’luk skorla ulaştı. Efes 11 maçlık galibiyet serisinin bittiği Maccabi deplasmanından döndükten sonra fazla dinlenme fırsatı bulamamıştı. Onun da etkisiyle konuk takımın 13-5’lik serisiyle girildi oyuna ama Larkin devreye girmemişti. Sakatlıktan döndüğü maç olan Maccabi deplasmanında çok iyi oynayamasa da son topun ona teslim edilmesi, ‘Sen bu takımın liderisin’ mesajıydı ve o da dün gerçek bir lider gibi davrandı. Kısa sürede attığı 12 sayıyla ilk çeyrek sonundaki 29-24’lük üstünlüğün mimarıydı.

2. çeyrekte Larkin dinlenirken Micic sahne aldı Efes’te arayı giderek açtı, çok uzun bir sakatlıktan dönen diğer isim Dunston da eski günlerine göz kırpınca, 49-34’te 15 farkı yakalayan Efes, devreyi de 51-41 galip tamamladı.

Efes hücumda ritmini bulmuş, istediği havaya ulaşmıştı. Anderson’ın kritik işler yaptığı 3. periyotta da bu rüzgarı arkasına alıp, farkı 19 sayıya kadar çıkardı.

Son periyotta Olympiakos bir hamle yaptı. Ellis-Vezenkov ikilisiyle farkı 8 sayıya indirip umutlandı. Ancak Efes’in bu sezon silahı çok fazla. Aynı şekilde boyalı alandan yanıt verdi Efes, Dunston ve Singleton ile rahatladı. Ardından yine Larkin fırtınası başladı. Olağanüstü bir şut ritmi bulan ve 10 üçlükle, 2. yarıda 28, toplamda 40 sayıya ulaşan Larkin, maçı kopardı. Ergin Ataman onu alkışlatmak için kenara aldıktan sonra, son 3 saniyede 11. üçlüğünü atıp rekor kırma isteği belki kabul görmedi ama Euroleague’in şu andaki açık ara en iyisi olduğunu herkese gösterdi.