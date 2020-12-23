Avrupa’nın en formda ekiplerinden Barcelona karşısında, sezonun suskun ismi Larkin coştu. Süper yıldız 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla devleşince, arkadaşlarının ritmini de yükseltti, bir ara farkı 18 sayıya kadar çıkaran Efes güçlü rakibini devirdi.

Euroleague’de üst üste 4 maç kaybeden Anadolu Efes, yıldız oyuncusunun geçtiğimiz yılı hatırlatan performansıyla kazandı.

THY Euroleague’de 16. hafta mücadelesinde Barcelona’yı konuk eden Anadolu Efes, 86-79 kazanmayı bildi, 8. galibiyetini elde etti.

Sezona kötü başlamıştı temsilcimiz, art arda gelen yenilgiler panik yaratmıştı. Salgın sürecine kadar fırtına gibi esen takımın yerine enerjisi çekilmiş gibi bir takımı izlemek gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü o takımın en önemli kozu Larkin henüz sezona başlayamamıştı! Neyse ki fazla bekletmedi süper yıldız, Barcelona karşısında ‘Ben geri döndüm’ dedi. Coach Ergin Ataman onu bu maça hazırlamak için artık yerli statüsünde olsa da Bursa deplasmanına götürmemişti... O da bu maçı ne kadar istediğini, ne kadar düşündüğünü gösterdi. Benchten geldiği maça mükemmel girdi. Maça 7-0 ile başlayan, bir ara farkı 10’a çıkaran Barcelona’ya karşı yüksek enerji ile atak edince, Micic de Simon da ona eşlik etti.

Efes’in sezon başından bu yana en çok eksikliğini hissettiği hücum temposu geri gelmişti. Dunston-Moerman ikilisinin boyalı alandaki mücadelesi de temsilcimizi fazlasıyla mutlu eden görüntülerdi. Larkin-Simon-Micic-Moerman... 2. yarıda hepsi Barça potasını bombardımana tutmaya başladı. Larkin’e gelen yardımlarda yıldız isim ustaca boş adamla topu buluşturdu, fark 68-50’de 18 oldu.

Son çeyrekte Barça’nın presine karşı yine istediği pozisyonları buldu Efes ama bu kez şutlar girmedi. Dar rotasyon en büyük sıkıntı, bu maç sonunda da yorgunluk hissedildi ama fark 4 sayıya kadar inse de, temsilcimiz kazanmayı bildi. Bu galibiyetin Barcelona’ya karşı alınmış olması o kadar önemli ki... Ana rotasyondaki isimler form tuttukça rotasyon da genişler, Larkin böyle oynarsa, Efes yine dolu dizgin gider.

Durduramadılar

Anadolu Efes ve A Milli Basketbol Takımımız’ın yıldızı Shane Larkin, Barcelona karşısındaki performansıyla akıllara geçtiğimiz yılı getirdi. Barcelona Larkin’i durdurmak için oyun içinde farklı savunmalar denedi ama bunda başarılı olamadı, Mirotic ve Calathes gibi yıldızlarıyla direnmeye çalışsa da İstanbul’dan boynu bükük ayrıldı.

MAÇIN KARNESİ

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: R.Lottermoser, D.Javor, M.Koljensic

ANADOLU EFES: Larkin (8) 23, Beaubois (5) 2, Singleton (5), Sertaç (6) 6, Moerman (7) 5, Micic (7) 17, Anderson (6) 5, Dunston (7) 12, Simon (7) 16

BARCELONA: Hanga (6) 6, Bolmaro (5) 2, Smits (5) 6, Pustovyi (5) 2, Oriola (7) 8, Abrines (6) 8, Higgins (7) 14, Kuric (5) 2, Mirotic (7) 24, Calathes (7) 15

1. PERİYOT: 18-24, DEVRE: 43-43,

3. PERİYOT: 68-54