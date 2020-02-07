Zalgiris karşısında çok zorlandı temsilcimiz, son çeyreğe kadar geride oynarken Larkin devreye girmemişti. Süper yıldız 23. dakikada çizgide sessizliğini bozdu, ilk saha içi basketini 29. dakikada buldu. Ama 4. periyotta 16, toplamda 25 sayı atınca, Efes yine kazanan takım oldu

THY Euroleague’de 24. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas’ı konuk eden Anadolu Efes son periyottaki performansıyla 96-91 kazandı, 21. galibiyetine ulaştı. THY Euroleague’de 24. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas’ı konuk eden Anadolu Efes son periyottaki performansıyla 96-91 kazandı, 21. galibiyetine ulaştı. Euroleague’in lideri, aslında Zalgiris karşısında oyunun büyük bölümünde istediğini özellikle işin savunma kısmında yapamadı. Litvanya takımına bu kadar boş şut attırırsanız, neler olur dersi vardı uzun süre Sinan Erdem’de, bir ara konuk takımın üç sayı isabeti 19’da 14’e kadar geldi. İlk yarıda Pleiss ile Micic rakibe yanıt verse de Rivers olağanüstü bir tempoda atmaya devam edince kontrol hep konuk takımın elindeydi. Tabii ki Sinan Erdem tribünlerini yine tamamen dolduran basketbolseverlerin gözü de Larkin’in üzerinde. Euroleague’in açık ara en formda ismi, ilk yarıda 5’te 0 ile şut atmış hiç skor bulamamıştı. O devreye girmeyince bir türlü olgunlaşamayan Efes hücumları rakibin de aynı tempoda devam etmesine neden oldu. Rivers’ın ardından Leday de devreye girdi, Zalgiris farkı 9 sayıya kadar yükseltti. Ama... Larkin ilk sayılarını 23. dakikada faul çizgisinden attı. İlk saha içi isabeti 29’da buldu, 3. çeyrek sonunda üç sayı çizgisinin gerisinden de isabeti buldu... O atınca her şey bir anda değişiyor, tribünler de ayağa kalkıyor. Takımı coşturduSon çeyrekte Larkin başka bir özelliğini de sergiledi, ritmini bulduktan sonra zaten hücumdaki performansı alıştığımız gibiydi ama inanılmaz bir baskı ile art arda çaldığı toplar ile başta takım arkadaşları olmak üzere tüm takımı coşturması, gerçekten çok değerliydi. İki 4 numarayı sahada tutan, Larkin, Beaubois ve Simon ile tempoyu istediği kıvama sokan Efes skoru lehine çevirdi, rahatladı. Sakatlıktan sonra belki eski çabukluğunda değildi Moerman, adam takibinde sıkıntı çekti ama ribauntlardaki olağanüstü mücadelesi için onu da tebrik etmeden geçmemeli. Sonuç mu... İlk yarıda sayısı olmayan Larkin 25 attı, Anadolu Efes yine kazandı...