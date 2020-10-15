Yeni kadrosuyla sezona süper giren Fenerbahçe Beko, resmi maçlardaki ilk yenilgisini CSKA Moskova karşısında uzatmalarda aldı.

Nefes kesen maçta iki takım da önceliği birbirlerini coşturmamaya vermişti. Hücumda 6’da 6 ile oynayan Eddie ile De Colo temsilcimizi sürüklese de Fransız yıldızımızın diskalifiye olduğu için yer almadığı uzatma dakikalarında son sözü rakibin yıldızı Clyburn söyledi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 3. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya normal süresi 69-69 biten maçta 78-77 yenildi.CSKA Moskova gibi bir arada oynamaya alışkın bir takım karşısında savunma direncini maç boyunca korudu temsilcimiz, onların oyununu bozmayı başardı. Ancak dışarıdan ekstra bir gün geçiriyordu Ruslar, ilk yarıdaki 5-0 ve 8-0’lık serileri oluşturan da dışarıdan attıklarıydı. Bizde de bu anlar için yapılan bir transfer vardı... Eddie 6’da 6 üç sayı ile oynadığı maçta, ekibimizi oyunda tuttu. Özellikle De Colo’nun da öne çıktığı son çeyrek başında ondan gelen üçlükler rakibi çok yıprattı ama konuk takımda da Kurbanov ekstra işler yaptı.Clyburn’ün dönüşü CSKA için o kadar büyük bir artı olmuş ki, ABD’li yıldız takımı her bocaladığında sorumluluk aldı. Mike James’in, Shengelia’nın akıllı savunma ile oyuna sokulmadığı bir günde Clyburn’ün aldığı sorumluluk gerçekten çok fazlaydı. Ne yazık ki bizde 39. dakikada 2. teknik faulü alarak De Colo’nun boşluğu aynı şekilde dolmadı. Eddie’nin üçlüğüyle temsilcimiz son saniyelere 3 farklı önde girdiğinde, faul yapmama tercihi ve ardından yine Clyburn’den gelen üç sayı isabeti belki de günün en riskli kararıydı.Sonuçta De Colo’suz uzatma oynamak hiç kolay değildi, çünkü defalarda kader topu elimizdeydi ve bunu en iyi oynayabilecek isim ne yazık ki sahada değildi. Şut konusundaki sıkıntısı ve kader anlarında yaptığı hatalar sezon öncesinde soru işaretlerimizden birisi olan Brown, düşük yüzdeyle top kullandığı maçın uzatma bölümünde ekibimizi oyunda tutmayı başardı ama son topta topu çemberden geçiremeyince sevinen taraf Ruslar’dı.

MAÇIN KARNESİ

SALON: Ülker Etkinlik ve SporHAKEMLER: R.Lottermoser, D.Hierrezuelo, M.Koljensic

FENERBAHÇE BEKO: Hamilton (5), Brown (7) 16, De Colo (7) 21, Pierre (6) 2, Barthel (5) 2, Vesely (7) 11, Eddie (7) 18, Ali (6) 3, Ulanovas (5) 4

CSKA MOSKOVA: Bolomboy (6) 8, Khomenko (4), James (7) 14, Hilliard (5) 3, Ukhov (4), Hackett (6) 5, Voigtmann (7) 8, Clyburn (8) 26, Shengelia (6) 8, Kurbanov (6) 6

1. PERİYOT: 10-12,

DEVRE: 31-32,

3. PERİYOT: 51-49,

NORMAL SÜRE: 69-69