Lacivert-beyazlı temsilcimiz, boş tribünler önünde oynanan maçta Zenit’e kaybetti, sezona kötü girdi. Larkin’den yoksun oynayan, hastalıktan yeni dönen 3 oyuncusundan istediği katkıyı alamayan Efes, Rus ekibinin yeni transferi Pangos’u durduramadı

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk maçında Sinan Erdem’de konuk ettiği Zenit’e 73-69 yenildi.

Baştan söyleyelim, Efes yarıda kalmasa şampiyonluğun en güçlü adayı olduğu geçtiğimiz sezona da sahasındaki yenilgiyle girmişti. Tabii ki bu maçtaki hücum performansı düşündürücü olsa da takımın en önemli yıldızı Larkin’in sakatlığı nedeniyle oynamadığını, Beaubois, Moerman ve Buğrahan’ın hastalıktan yeni döndüklerini ve hazır gözükmediklerini de belirtmek lazım.

Özellikle ilk yarıda hücumda hiç devreye giremedi Anadolu Efes. Zenit’in maça sert savunma ile başlaması, topa baskı yapıp, ikili oyunları, iyi savunması düzeni çok etkiledi. Neyse ki aynı şekilde savunma ile rakibine karşı koyabildi temsilcimiz, ilk yarı 26-26 bitti.

2. yarı tam istediğimiz gibi başladı. Micic takımı yönetme görevini mükemmel uygularken, Simon da art arda bulduğu üçlüklerle farkı 9 sayıya kadar yükseltti. İlk yarıda 26 sayı bulan Efes, bu çeyrekte 28 sayı üretip son çeyreğe 5 farklı üstün girdi.

Ancak son periyotta Pangos şov yaptı. Ruslar’ın, Barcelona’dan transfer ettiği yıldız oyuncu hem kendi attı hem de ikili oyunlarla Poythress’i potaya yolladı. Maç başındaki tıkanıklığı son 7 dakikada da yaşayan ve sadece 6 sayı bulan Efes, Pangos savunmasına önlem almakta geç kalınca salondan üzgün ayrıldı.