Çarşamba günü evinde CSKA’ya yenilen temsilcimiz, Alman rakibi karşısında oyuna fırtına gibi girdi, devreyi 20 sayı önde bitirdi. Ancak 2. yarıda her şey tersine döndü, Reynolds-Lucic ikilisiyle müthiş bir dönüşe imza atan Bayern, kazanmayı bildi

THY Euroleague’in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih’e 75-71 kaybetti, çift maç haftasını iki iç saha yenilgisiyle bitirdi.

Maça mükemmel başladı temsilcimiz, her şey istediğimiz gibiydi. Boyalı alanı rakibe bırakmamak, temponun elimizde kalmasını sağladı. Vesely içeride çok iyi beslenirken, De Colo ile Ulanovas’ın da skor katkısıyla ilk periyot 28-9 bitti.

2. yarıda da kontrol ekibimizin elindeydi. Barthel ile De Colo farkın kapanmaya başladığı anlarda tekrar sahaya sürüldüğünde gelen üstünlük ve farkın 21 sayıya kadar çıkması, ana rotasyondaki isimlerimizin oyuna etkisini net biçimde gösterdi. Zaten devre de 45-25 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle bitti.

Ancak 2. yarıya çok temposuz başladı Fenerbahçe, ilk yarıdaki fark takımı fazla rahatlatmış, konuk takım ise ezilmemek için sahaya çıkmıştı. Yani enerji artısı artık onlardaydı, boyalı alandaki üstünlüğümüz de Reynolds’ın gayretiyle rakibe kaptırıldı. Fark yavaş yavaş azalsa da Almanlar galibiyete inanmıştı ve savunmaları iyice agresifleşti. Onların özellikle De Colo üzerindeki baskısına karşı mutlaka dışarıdan farklı bir ismin katkısı gerekliydi ama Melih’in sakatlığı nedeniyle oynamadığı günde bir maç öncenin rekortmen şutörü Eddie ile bu sezonki kadronun en büyük soru işareti Brown o desteği veremedi. Özellikle son bölümde Brown’ın yaptığı tercih hataları ne yazık ki pahalıya patladı, Lucic’in devreye girmesiyle iyice rahatlayan Bayern, müthiş bir galibiyete imza attı.