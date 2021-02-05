Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde Litvanya’yı yenen Potanın Perileri, E Grubu’nu 2. bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, yarın rakiplerinin oynayacağı maçlarla tamamlanacak elemelerde en iyi ikinciler arasına girip turlamak için ümitlendi

Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’ndaki 4. ve son maçında Litvanya’yı, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda 67-55 yenen A Milli Basketbol Takımımız, grubu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Millilerimiz, bu sonucun ardından gözünü diğer gruplara çevirdi ve yarın 9 grupta da tamamlanacak maçların ardından en iyi 5 ikinci takım arasına girebilmek için beklemeye başladı.

Her sayının çok büyük öneminin olduğu mücadeleye 10-0’lık seri ile giren, farkı 19-7’de 12 sayıya yükselten Ay-yıldızlı ekibimiz, ilk periyodu 19-9 üstün bitirdi.

2. çeyrekte 13-3’lük seri tanıyarak 24-24’te rakibine yakalanan ancak Alperi’nin kenardan gelip hem hücum hem de savunmada yaptığı baskı ile yeniden kontrolü alan milliler, devreyi de 33-29 galip tamamladı.

Hollingsworth’ün çok erken faul problemine girmesine rağmen boyalı alanda Esra’dan aldığı katkı ile üstünlüğünü rakibine kabul ettiren, Pelin ve Gizem’den de skor katkısı alan ekibimiz, son çeyreğe de 54-36 galip girdi.

Son çeyrekte 18 sayılık farkı koruyamasa da salondan 67-55 galip ayrılan Türkiye, Sırbistan’ın daha önce liderliği garantilediği grubu 2. sırada tamamladı ve diğer maçlardan gelecek sonuçları beklemeye başladı.

Öte yandan Milli Takım Coachu Ceyhun Yıldızoğlu, mücadelenin son çeyreğinde 2. teknik faulü alarak diskalifiye oldu.