Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanmaya çok yaklaşan Darüşşafaka Tekfen karşısında son saniyeleri nefes kesen mücadeleyi kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl da aynı salonda yaşadığı kupa sevincini tekrarladı, toplamda da 7. şampiyonluğunu yaşadı.

Ankara’da oynanan Solgar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen’i 74-71 yenmeyi başardı, mutlu sona ulaştı. Darüşşafaka Tekfen, daha önce hiç kazanamamıştı kupayı. Bir kez daha çok yaklaşmıştı, Bursa’da oynanan finalde yine rakip Fenerbahçe’ydi, o gün de Bogdanovic’in son saniye üçlüğüyle yenilmişti.

Bu makus talihi değiştirmek için aslında maç boyunca müthiş bir çaba sergiledi Daçka, etkili savunmasıyla son saniyeye kadar oyunun içinde kalmayı bildi. Efes ve Galatasaray maçlarındaki gibi Fenerbahçe’yi de 70’li sayılarda tutmayı başardı ama kaçan fauller ve Hamilton’ın son dakika içindeki acemiliği canlarını yaktı. Maç boyunca boyalı alanı mükemmel kullanıp, hücum ribauntları sonunda takımını ayakta tutan Hamilton, Kartal’a yapılan sportmenlik dışı faulden sonra Vesely’yi yere düşürünce, hakemler bir sportmenlik dışı da ona çaldı. Daçka’nın iki faulden sonra topu yandan oyuna sokacağı pozisyon, bu hamle ile paylaşılamayan topa döndü, hücum sırası Fenerbahçe’ye geçti. Kalan sürede Sloukas taktik faullerde hata yapmayınca galibi belirledi.

Fenerbahçe Beko’yu galibiyete taşıyan Hamilton’ın yaptığı hareket kadar, bir maç önce oynamayan İtalyan’ın performansıydı. Datome finalde adeta döktürdü. Özellikle 2. yarıda sıkışan oyunu art arda üçlükleriyle açıp 7’de 5 üç sayı isabetiyle maçı tamamladı.

Onun attığı 15 sayıya, Sloukas ile De Colo da aynı sayıyla eşlik edince, Fenerbahçe kısalarıyla sonuca ulaştı. Daçka gibi ön alan savunması çok etkili bir rakibe karşı guard ve forvetlerden alınan bu katkı, Daçka’nın ise dışarıdan ritmini bulamaması da galibi belirleyen detaydı.