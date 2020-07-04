Fenerbahçe Beko'nun Obradovic'ten sonraki coach tercihi merakla bekleniyordu. Jasikevicius rüyasını Barcelona'dan gönderilen Pesic bozarken, çözüm NBA'den üretildi. 20 yıldır NBA bünyesinde bulunan ama bunların sadece 1 yılını Phoneix Suns'ın başında başantrenör olarak geçirebilen Igor Kokoskov ile son yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme üzerinde anlaşıldı.

Kokoskov aslında Slovenya Milli Takımı'nın İstanbul'da kazandığı Avrupa Şampiyonluğu nedeniyle Türk basketbolseverlerin tanıdığı bir isim. Slovenya belki Dragic, Doncic, Randolph gibi isimlerden kurulu kadrosuyla dikkat çekici bir takımdı ama muhtemelen kimse Avrupa Şampiyonluğu'na kadar ulaşacaklarını tahmin etmemişti. Slovenya'ya tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu yaşatan Kokoskov, daha önce de Gürcistan Milli Takımı'nda görev yapmış ve onları da ilk kez Avrupa Şampiyonaları'na taşımıştı. Yani milli takım karnesi oldukça başarılı, zaten şimdi de ülkesinin, yani Sırbistan Milli Takımı'nın coachluğunu devraldı.

Hayır diyemezdi

Bir dönem Obradovic'in de yardımcılığını yapması, bu ismi kimin önerdiği konusunda da aslında önemli bir ipucu. Gherardini gibi NBA'e çok yakın bir ismin de Genel Menajer olarak göreve devam edişi transferi sonlandırdı. Taii ki son görev yeri olan Sacramento'da Fenerbahçe'de unutulmaz günler yaşayan Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic'in de bulunması, işleri biraz daha kolaylaştırmış olmalı.

Ancak eminim ki, bu faktörler de olmasıydı Kokoskov yine Fenerbahçe'nin teklifine karşı koyamazdı.

Euroleague’e yabancı!

Evet, Milli Takım karnesi çok iyi 49 yaşındaki çalıştırıcının ama hiç Euroleague, hatta üst düzey bir Avrupa kulübü çalıştırmamış olması bir soru işareti yaratıyor. Dolayısıyla bir meydan okumaya, Euroleague piyasasına girmeye Fenerbahçe gibi oturmuş bir düzenden başlamak da antrenör için de işi cazip kılıyor. Elbette burada en büyük görev de Obradovic döneminin de gizli kahramanlarından Erdem Can'a düşüyor. Adı head coachluk için de geçmişti Erdem Can'ın ama olmadı. Belki de Obradovic sonrası 'mayın tarlası' kabul edilen, kredinin en az olacağı dönemde onu büyük bir stresle baş başa bırakmamak daha hayırlıydı... Erdem Can ile Kokoskov, Utah'ta birlikte antrenman yapmıştı. Zaten ikisinin de Obradovic'in yardımcılığını yapmış olması, felsefe olarak da birçok ortak yanı ortaya koyacaktır.

Yeni uzun işaret

Kokoskov'un oynattığı basketbol yıldıza sorumluluk sunan, tüm yeteneklerini sergilemesini isteyen, tempodan ödün vermeyen göze hoş gelen bir basketbol. Yüksek pas trafiği, adam paylaşımı, oyun alanına yerleşme ustalığı aslında Obradovic’ten sonra teknik anlamda köklü bir değişiklik düşündürtmüyor. Uzunların oyun kurmasını istemesi, pasör uzunların kadroya katılacağı izlenimini uyandırıyor. Vesely bu konuda belli bir gelişme kat etmişti, muhtemelen yanına yenileri geliyor.

Oyunculara yakın isim

Kokoskov’u farklı kılan oyuncu ilişkileri olabilir. Oyunculara daha sıcak yaklaşan, onları anlamaya çalışan, sorunlu oyuncuları bile istediği kıvama sokan bir isim olduğunu biliyoruz. Slovenya’nın başında Doncic ve Randolph gibi çok farklı iki karakteri nasıl idare ettiğini hep birlikte gördük. Yani Obradovic’in o sinirli yapısını artık kenarda göremeyebiliriz, oyuncularla saha içinde daha sıcak ilişkisi olan bir coach Kokoskov. Bunun artıları da hissedilecektir.

Sabır göstermek şart

Son söz; eğer bir önceki antrenörünüz Obradovic’se yerine kim gelirse gelsin tartışılır, kıyaslanır. Bu nedenle Fenerbahçe taraftarı yeni antrenörlerine normalin de üzerinde sabırla yaklaşmalı, ona zaman tanımalıdır.