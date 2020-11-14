Larkin, Dunston ve Sertaç’sız gittiği Panathinaikos deplasmanında daha ilk dakikada Beaubouis’nın yüzüne aldığı darbe sonrasında maça devam edememesi de lacivert-beyazlıları durduramadı, Micic’in kariyer rekoru kırdığı karşılaşmanın 3. çeyreğindeki savunma Efes’i zafere taşıdı

THY Euroleague’deki 7. maçında Panathinaikos’a konuk olan Anadolu Efes, rakibini 80-77 yendi, 4. galibiyetini elde etti.THY Euroleague’deki 7. maçında Panathinaikos’a konuk olan Anadolu Efes, rakibini 80-77 yendi, 4. galibiyetini elde etti.Çok önemli 3 ismi olmadan sahaya çıkan Efes’te geçtiğimiz haftanın yıldızı Beaubouis da ilk dakikada yüzüne gelen dirsek darbesi sonrası oyun dışı kalınca işler çok zorlaşmıştı. Ancak Efes’in uzun süredir sağladığı kadro istikrarının avantajı bu şartlarda daha iyi anlaşıldı. Herkes nasıl bir rol üstlenmesini biliyordu, özellikle 2. yarıda sahaya kusursuz bir oyun yansıtıldı. Kaptan Doğuş’un kenardan getirdiği enerji, hem hücum hem de savunmada çok önemli katkı vermesi ilk çeyrekte 11-4, devre sonunda 20-11 ribaunt üstünlüğü kuran, 7 hücum ribauntu alırken bize bu alanda hiç şans tanımayan Panathinaikos karşısında soyunma odasına yalnızca 4 sayı geride girmemizi sağladı.3. çeyrekte ise Micic’in şovu vardı. Yıldız oyuncu hücumu adeta tek başına sırtladı, Efes’in 10 dakika bulduğu 23. sayısının 17’sini atarken, temsilcimizi öne geçirmeyi başardı. Tabii ki bu çeyrekte rakibe hiç hücum ribauntu verilmemesi ve savunmadaki müthiş baskının da büyük rolü vardı. Doğuş ve Micic ile farkı çift hanelere de yükseltirken, iki 4 numara Moerman ile Singleton’ı yan yana oynadığı bölümde yardım savunmasını mükemmel yapan Efes son 2 dakikada Micic’in 5 faulle dışarıda kalmasıyla sıkıntı yaşasa da sonuca ulaştı.