Fenerbahçe Öznur Kablo, İstanbul’da oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu maçlarının ilk etabının açılış mücadelesinde Çekya ekibi USK Prag’ı konuk etti, 2. yarıdaki oyunuyla 77-70 kazanmayı bildi.

Konuk takım sürekli boyalı alanı kullanırken, temsilcimiz rakibine dış atışlarla yanıt vermeye ve Sabally’nin birebirleriyle yanıt vermeye çalıştı. 13-13 geçilen 6. dakikanın ardından pota altındaki etkisini artıran Prag, 10-0’lık seri bulup, ilk çeyreği 23-13 galip kapadı. İlk çeyrekte 10’de 1 üç sayı isabetiyle oynayan Fenerbahçe, devreyi 14 sayıyla bitiren Sabally dışında sıcak bir el bulamayınca, konuk takım farkı 14 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 43-32 önde girmeyi başardı. 2. yarının başında Jones ile boyalı alanı kullanmayı sürdüren ve farkı 54-40 ile 14 sayıya çıkaran Prag, Jones’un 4 faule ulaşıp kenara gelmesinin ardından etkisini yitirdi. Bu bölümü çok iyi kullanan ve McBride-Thomas ikilisinin de devreye girmesiyle 14-2’lik seri bulup, farkı 2’ye indiren Fenerbahçe, hücumda basit hatalar yapıp, rakibine kolay sayı şansları tanısa da, son çeyreğe de 62-57 galip girdi.

3. çeyrekteki savunma sertliğini son periyota da taşıyan ve dar rotasyonla oynayan rakibinin bu sıkıntısını çok iyi kullanarak bu kez onları boyalı alana sokmayan Fenerbahçe, hücumda da Sabally ile şova devam etti. 22 yaşındaki oyuncuya McBride ve son 5 dakika sakatlandığı için süre alamayan Thomas da eşlik edince farkı 9’a kadar yükselten Fenerbahçe, son çeyrekte sadece 8 sayı şansı tanıdığı rakibini devirdi.