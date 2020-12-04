Başta sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin son periyodunda savunmada Olcay, hücumda da McBride ile üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler, Jasmin Thomas’tan yoksun

oynadığı maçı kazandı, Kadınlar Euroleague’de yine zafere uzandı.

İstanbul’da oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu ilk devre maçlarına Prag galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya ekibi Arka Gydnia karşısında da hata yapmadı, salondan 80-70 galip ayrıldı.

İlk maçın yıldızı Sabally, oyuna yine hızlı girdi ve 11 sayı ürettiği ilk çeyreği temsilcimizin 27-24 önde bitirmesini sağladı. Yıldız isimlerinden Thomas’ın yokluğuna rağmen, Olcay’ın etkili performansıyla 33-24’te 9 farkı yakalayan, hücumda sıkıntı çekmese de rakibe art arda hücum ribauntları veren ve boyalı alanı savunmakta zorlanan Fenerbahçe, Kunek’i durduramayınca devreyi 44-40 geride bitirdi.

Kunek ile 50-44 öne geçen rakibine 8-0 ile yanıt veren Fenerbahçe, top kaybı sayısını artırınca son çeyreğe 56-56 girildi. Kader periyoduna McBride müthiş başladı, kısa sürede 8 sayı bulup, üçlüklerle etkili olmaya çalışan rakip karşısında temsilcimizi önde tuttu. İlk çeyrek 11 sayı attıktan sonra rakibin sert savunmasına takılan ve son periyoda 15 sayıyla giren Sabally de yeniden devreye girince Fenerbahçe hücumda rahatladı. Savunmada da Olcay’ın müthiş gayreti ile rakibin düzenini bozan temsilcimiz, salondan 80-70 galip ayrılmayı başardı.