Salgın nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Finalleri’nde ilk maçını Fransa’nın Dijon takımıyla oynayan Türk Telekom, ilk yarısını üstün oynadığı mücadelede rakibine yenilerek elendi

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon tamamlanamayan Sekizli Final maçlarının ilk gününde Fransa ekibi Dijon’a 83-82 yenilerek veda etti

Maça çok iyi başladı temsilcimiz. İçeriden Eric dışarıdan da Ennis ile skor bulunca 17-5 ile farkı çift hanelere yükseltti. Fransızlar, dış atışlarla maça tutunsa da ilk periyot 24-18 bitti. Muhammed ile farkı bir kez daha çift hanelere yükseltse de rakibin 10-0’lık serisine engel olamayan Telekom, yine de soyunma odasına 49-46 galip girdi.

2. yarının başında 56-48 ile 8 farkı yakalasa da Dijon’a bu kez 17-6’lık seri şansı tanıyan Telekom, son çeyreğe 65-62 mağlup girdi. Dijon, hızlı hücum sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı. Ancak temsilcimiz son 3 dakikada bir hamle daha yapıp, Ennis ile bitime 30 saniye kala farkı 1’e indirdi. Rakibin boş hücumunun ardından 7 saniye kala kazanma şansı da bulan Telekom, hücumu kötü kullanınca, salondan üzgün ayrıldı.