Visca durdu, zirve uçtu

Ligde bu sezon uzun bir süre liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, son 3 haftaya girilirken bu avantajını yitirdi. 4 haftadır kazanamayıp, 10 puan kaybeden, 6 haftada ise genel anlamda 12 puan yitiren Başakşehir’de ciddi bir düşüş göze çarpıyor.

Bu sezon takımın yollarında en etkili ismi olan Edin Visca’nın yaşadığı form düşüşü takımın sonuçlarına da etki etti. Bosna Hersekli futbolcu, son 6 haftada 2 gol attı. Visca’nın gollerinden biri bu süreçte kazanılan tek maç olan 2-0’lık Konyaspor mücadelesinde geldi. 6 maçın 5’inde 12 puan yitiren ve 2 yenilgi, 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertlilerde Visca 1 golde kaldı.

Sezon başından bu yana gol ve asistleriyle İstanbul ekibini sırtlayan Visca, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçında da bir asist yaptı. Özellikle son 2 maçta, Göztepe’ye 2-0 yenilen ve Sivasspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Abdullah Avcı’nın takımında 29 yaşındaki futbolcu skor üretemedi. Visca’nın sessiz kaldığı 2 maçta Başakşehir de gol bulamadı.

Bu sezon 31 lig maçında 12 gol atıp, 13 asist yapan ve 25 gole direkt katkı sunan Edin Visca, hem takımının hem de sezonun en önemli yıldızlarından biri oldu.