Webo'dan Coltescu açıklaması: İzleri silinmeyecek

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in PSG deplasmanında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemleri nedeniyle France Football'da yeni bir haber yer aldı.

Pierre Webo, o gece yaşananları France Football için değerlendirdi. Webo, yaşananların unutulmayacağını ve tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Başakşehir'in antrenörü, "O gece yaşananların izleri sadece benim için değil tüm dünya için sonsuza kadar silinmeyecek. Herkes bunun farkında. İlk defa bu nedenle bir maç futbolcular tarafından bırakıldı ve her şey değişti. Artık bu tip durumlarda istediğimiz zaman tepki gösterebiliriz. Bu durum, bu değişim daimi olacak" dedi.