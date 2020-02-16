Koral Berkin Kutlu 2017-2018 eğitim döneminden beri Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’ndan (TESYEV) burs alıyordu. Annesi Nihal Hanım vakfı arayarak Berkin’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu olduğunu ve maaş aldığını, bu doğrultuda da TESYEV bursunun sonlandırılmasını istedi. Bu duyarlılıklarından dolayı Kutlu ailesine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.Koral Berkin Kutlu 2017-2018 eğitim döneminden beri Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’ndan (TESYEV) burs alıyordu. Annesi Nihal Hanım vakfı arayarak Berkin’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu olduğunu ve maaş aldığını, bu doğrultuda da TESYEV bursunun sonlandırılmasını istedi. Bu duyarlılıklarından dolayı Kutlu ailesine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.Sevgili Berkin’e gelince. Berkin şimdi 14 yaşında, 5 yıldır yüzme sporu ile ilgileniyor. 11 yaşında Dünya ve Paralimpik barajlarını geçen Berkin’in Uluslararası Lisansını çıkarabilmek için 12 yaşına gelmesi beklendi. Berkin, aynı tarihlerde de milli takımımıza girdi.17-18 Ocak 2020’de Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası’nda 5 altın madalya, 200 metre serbest stilde Paralimpik Oyunlar A50 metre kelebek stilinde Paralimpik Oyunları B barajını geçerek oyunlara katılma hakkı elde etti.25-26 Ocak 2020 tarihlerinde ise Belarus’ta yapılan uluslararası yarışmada 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile kelebek stilinde A barajını geçti. Aynı zamanda Berkin’in antrenörü olan Sevgili Fatih Kurt’un vermiş olduğu bilgiye göre, bundan sonraki bayrak yarışlarında katılım gösterecek olan sporcumuzun, geçtiği barajlar ve bayrak yarışındaki ülke barajının geçilmiş olmasından ötürü katılımı kesin olarak sağlanacak.Yüzmeye başladığı ilk yıl 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nı televizyondan izlerken “Ben de gidebilir miyim” diye düşünen Berkin’in hayallerinin gerçekleşmesini hep birlikte bekliyoruz.Helal olsun sana Berkin!