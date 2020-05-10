Pandemi nedeniyle ertelenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan etkilenen -geçen hafta yazdığımız gibi- sadece sporcuların ekonomileri değil.

Bu hafta da Japonya’ya seyahat etmesi beklenen birçok hayrandan bahsetmek istedik. Hatta bu konuda yapılmış mini bir değerlendirme var. Planlarının tehlikeye girdiğini görenlerin çoğunluğu, ertelenen oyunlardan dolayı, zaten zor kazandıkları paralarını geri almak için mücadele ediyor.

Oyunların ertelenmesinin kendilerini nasıl etkilediği sorulduğunda ise yanıtlar çok ilginçti:

İşte bizi etkileyenler:

“Tokyo’ya karada seyahat etmek için evimizi, işimizi ve okulumuzu terk ettik.”

Altı kişi, 5 bin mil, 24 ülke. Dünyadaki en büyük şovda doruğa ulaşacak bir yaşam macerası... Ancak Campbell ailesinin İskoçya sınırlarındaki evlerinden Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na karadaki yolculuğu tamamlanamadı. Harriet Campbell, BBC Sport’a “Maceramızın altı haftası vardı ve sonra her şey kapanmaya başladı” diyor. Ve bugün içinde bulunduğumuz duruma rağmen ekliyor: “Umarım sonunda Japonya’ya gideceğiz.”

43 yaşındaki Harriet, işinden ücretsiz izin alırken, 47 yaşındaki Ben işten ayrılıyor. Çocukları altı ay boyunca okuldan alıyorlar ve evlerini kiraya veriyorlar.

Londra’dan Jenny, şimdi nişanlısıyla Kopenhag’da yaşıyor. Jenny 2016’dan beri Tokyo için plan yapıyordu. Daha önce Pekin ve Rio’ya gitmişti.

“Pahalı olacağını biliyorduk. Normal insanlar araba için para biriktiriyor, ben ise bu muhteşem organizasyonlar için para biriktiriyorum. Sadece çok seviyorum. Oyunların ertelenmesi kaçınılmazdı ve bu doğru bir karardı, ama yine de gerçekten üzüldüm” diyor Jenny.

Evet parasını henüz geri alamayan ve uçuşunu değiştirememiş hala çok fazla Tokyo 2020 mağduru var. Dileriz en kısa sürede en sağlıklı şekilde mağduriyetlerini giderirler.