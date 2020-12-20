2021 Tokyo hazırlıkları

Pandemi nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na yaklaşık sekiz, Paralimpik Oyunları’na ise dokuz aylık bir zaman kaldı. Bütün sporcular kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve oyunlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gitmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Tabii, pandemi koşulları ne kadar el verirse...

Hepimizin malumu, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Ekonomik, sosyal, sportif vs. gibi alanlarda günlük yaşam son derece olumsuz etkileniyor. Özellikle de spor en fazla etkilenen alanların başında geliyor. Bu nedenle Tokyo öncesi hazırlık aşamasında pandeminin getirmiş olduğu zorlukların üstesinden gelmek için bazı ekstra çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Bilhassa da Paralimipik Oyunları’na hazırlanan engelli sporcularımız için.

Elbette biz de paralimpik sporcularımızın bu hazırlık aşamasını yakından takip ediyoruz. Bu kritik dönemde kampların, antrenmanların ne zorlukta yapıldığını tahmin ediyor ve mümkün olduğunca takipçisi olmaya çalışıyoruz. Sporcularımız, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak zorlandıkları bu dönemde neler yapıyorlar, ne gibi antrenman metotları uyguluyorlar?

Bir sporcunun spor kariyerinde gelmek istediği en üst nokta, Paralimpik Oyunları’na katılıp ülke bayrağını göndere çektirmektir. Bu zorlu süreçte federasyonlarımızın paralimpik sporcularımız için nasıl bir çalışma planı ve takvimi hazırladıklarını da merak ediyoruz. Bu noktada, teknik, taktik, fizik-kondisyon gibi antrenmanların sporcular ve takımlar için yeterli olamayacağı, böylesine olağan dışı koşullarda en önemli faktörün zihinsel antrenmanlar (mental) olduğu gerçeğine dikkat çekmek istiyoruz.

Zihinsel antrenmanlar (mental), yani duygu, düşünce ve davranış üzerine yapılan çalışmalar teknik, taktik ve kondisyon olarak sporcuyu veya takımlarımızı yarışlara en iyi şekilde hazırlamanın anahtarıdır. Fiziksel antrenmanlar zihinsel antrenmanlarla desteklendiğinde bunun en önemli etkisi, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte kaygı ve stresi azaltmasıdır. Bu konu ile ilgili uzmanlar devreye sokulup online olarak tüm sporcular desteklenmelidir.

Sporcuların mental açıdan içinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için de online olarak psikolojik destek almaları çok önemlidir. Ayrıca üzerinde titizlikle durulması gereken bir diğer önemli husus da, gerek doping konusunda, gerekse klasifikasyon konusunda sporcularımıza bilgi niteliğinde tekrar tekrar hatırlatma yapmanın yararlı olacağı gerçeğidir. Umarım, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti federasyonlarımız da gösteriyordur.