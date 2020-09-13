Geçtiğimiz hafta Euronews’de çok hoşuma giden bir haber yayınlandı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kovid-19 salgınından dolayı Paralimpik Oyunları ertelenince, atletler ‘AmputeeVenus Show’ adlı etkinlikte sahne almış. Protez bacaklarıyla podyuma çıkan sporcular pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için bağış toplamış.

Alınan önlemleri bilemem; internetten araştırdığımda hayli kalabalık gözüken bir izleyici kitlesi vardı. Umarım destek olayım derken paralimpik ve ampute sporcuları riske etmemişlerdir.

Moda etkinliğine katılanlar arasında Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda uzun atlama kategorisinde 4. olan Japon atlet Kaede Maegawa da varmış. Maegawa’ya ne hissettiği sorulduğunda, podyuma çıktığında kendini oyunların açılış seremonisinde gibi hissettiğini ve çok duygulandığını söylemiş.

Paralimpik Oyunları’nın 24 Ağustos 2021’de 4 bin 400 atletin katılımıyla, Olimpiyat Oyunları’nın ise 11 bin sporcuyla 23 Temmuz’da başlaması planlanıyor. Bir yıllık gecikmenin Tokyo’ya maliyetinin 2 ila 6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Tokyo organizatörleri her iki organizasyonun da olacağını iddia ediyorlar. Fakat sporcuların nasıl güvende olacağı, taraftarlara izin verilip verilmeyeceği ve gecikme faturasını kimin alacağı konusunda henüz ayrıntı verilmiyor. Tahminler, maliyetinin 2 milyar ila 6 milyar dolar arasında olması beklenen faturanın çoğunu Japon vergi mükelleflerinin karşılayacağı şeklinde. Bu da, halk arasında ufak ufak tepkilere yol açmaya başladı bile...

‘Amputee Venus Show’ adlı gösteriyi düzenleyen Takao Ochi, “Gelecek yılın Paralimpik oyunlarında güvenlikten daha önemli bir konu yok” diyor ve ekliyor: “Defile düzenlemenin amaçlarından biri de korona virüsün üstesinden gelmek için bir nebze de olsa destek vermekti.”