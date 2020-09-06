2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili sporcularımızın hazırlık çalışmaları tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Pandemi döneminin zorlu koşulları altında engelli ve engelsiz sporcularımız ellerinden gelenden fazlasını yapıyorlar. Ancak gerek Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) gerekse Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden (IPC) gidişata ve nasıl ilerleneceğine dair herhangi bir ses yok.

Bu arada oyunlara ev sahipliği yapacak olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık sorunları dolayısıyla istifa ettiği de biliniyor. Henüz yeni başbakan belli değil ve göreve geldiği anda 2021 oyunları için ne karar vereceği merakla bekleniyor. Belli ki göreve geldiği anda zor bir karar kendisini bekliyor olacak.

Öte yandan pandeminin tüm dünyada son haftalarda arttığı ve ikinci dalganın kapıya dayandığı gerçeği kaçınılmaz. Hasta sayılarının artışı kadar ne yazık ki sağlık çalışanlarımız arasındaki enfekte sayısı da artıyor ve çok yorgunlar. Bu durumun tüm dünyada ne kadar devam edeceği, işe yarar ve herkesin erişimine açık bir aşının ne zaman bulunacağı da büyük bir belirsizlik.

Uluslararası boyutta konuşulan ve bizim de kulağımıza gelen bir duyum da oyunların seyircisiz yapılabileceği konusu. Böyle bir karar verilir ise birçok ülkenin oyunlara katılıp katılmayacağı da ayrı bir soru işareti. Kaldı ki seyirci geliri olmadan Japonya bu mali yükü tek başına taşımayı kabul edecek mi?

Biz hala 2021 Tokyo Oyunları’nın yapılamayacağına inananların tarafındayız. Bakalım zaman bize ne gösterecek!